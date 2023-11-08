Учёные нашли ну очень неожиданного виновника вымирания динозавров
Nature Geoscience: Силикатная пыль в атмосфере привела к исчезновению динозавров
Эпоха динозавров закончилась не из-за взрыва гигантского астероида, а из-за облака мельчайшей силикатной пыли, которое окутало и загрязнило планету после его удара. Результаты исследования бельгийских учёных опубликованы в журнале Nature Geoscience.
Экологическая катастрофа произошла примерно 66 миллионов лет назад и стёрла с лица земли 75% видов морских и наземных животных, утверждают исследователи. В результате исчезли динозавры, аммониты и крупные рептилии. Кратер, из которого в воздух как раз и выбросило обломки силикатных пород и частички серы, образовался после падения на Землю астероида диаметром 10–15 километров. В новой работе исследователей отмечается, что мелкая силикатная пыль, которая появилась в результате разрушения породы при столкновении астероида, задержалась в атмосфере на 15 лет. На Земле началось глобальное похолодание на 15 градусов Цельсия. Климатические модели показали, что пыль должна была сыграть большую роль в массовом вымирании, приводя к катастрофическому сокращению фотосинтеза как минимум на год.
"Это первый случай, когда палеоклиматическое моделирование указывает на пыль как на главный фактор установления двухлетнего периода подавления фотосинтетической активности и 15–20-летней зимы на всей планете", — поясняет доктор Сенель, один из авторов исследования.
А ранее Лайф рассказывал, что в Европе могло существовать собственное семейство динозавров. Английские палеонтологи открыли новый вид мелкого травоядного динозавра на острове Уайт. По их словам, ящеры не походили на тех, что жили в Азии и Северной Америке.
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