Учёные нашли ну очень неожиданного виновника вымирания динозавров

Экологическая катастрофа произошла примерно 66 миллионов лет назад и стёрла с лица земли 75% видов морских и наземных животных, утверждают исследователи. В результате исчезли динозавры, аммониты и крупные рептилии. Кратер, из которого в воздух как раз и выбросило обломки силикатных пород и частички серы, образовался после падения на Землю астероида диаметром 10–15 километров. В новой работе исследователей отмечается, что мелкая силикатная пыль, которая появилась в результате разрушения породы при столкновении астероида, задержалась в атмосфере на 15 лет. На Земле началось глобальное похолодание на 15 градусов Цельсия. Климатические модели показали, что пыль должна была сыграть большую роль в массовом вымирании, приводя к катастрофическому сокращению фотосинтеза как минимум на год.