Диетолог объяснила, почему полный отказ от сладкого не принесёт ничего хорошего

Не секрет, что потребление сладкого в больших количествах может привести к проблемам со здоровьем. Однако полный отказ от сладкого также не несёт ничего хорошего, считает врач-диетолог Елена Соломатина.

По её словам, исключение сахара и сладостей из рациона может навредить, потому что глюкоза, получаемая из них, играет важную роль в организме человека.

"Мы не сможем долго существовать без этого элемента. Сахар улучшает восприятие информации, снабжает организм питательными веществами. Более того, головной мозг во многом функционирует как часы только благодаря тому, что в организм поступает глюкоза", — приводит слова врача "Вечерняя Москва".

Людям, следящим за своим весом, эксперт также посоветовала не отказываться от сладкого полностью, ибо занятия спортом помогают своевременно сжигать набранные калории.