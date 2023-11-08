Внебрачный сын Жени Белоусова пытается получить наследство отца через суд

Известный исполнитель Женя Белоусов скончался в 1997 году, а спустя 26 лет адвокат Сергей Жорин пытается помочь его внебрачному сыну Роману отсудить наследство и песни отца у сестры — дочери артиста Кристины, которую ему родила подруга юности в 1987 году.

По словам адвоката, иск Романа Белоусова уже поступил в один из столичных судов. Примечательно, что после смерти Евгения его сын не был включён в число наследников.

В семейном архиве сохранилось единственное фото Романа со знаменитым отцом. Фото: © kp.ru/Личный архив Романа Белоусова

"По сути, наследство тогда никак не делилось. Оно полностью досталось дочери Евгения Белоусова Кристине, — приводит слова Жорина kp.ru. — Хотя то, что Роман является сыном Евгения Белоусова, было тогда же, в 1990-е, подтверждено решением суда. Роману на тот момент исполнилось всего 5 лет, и сам он заявить о своих правах на наследство не мог. Нам доподлинно известно, что нотариус, который вёл наследственное дело, знал, что, помимо Кристины, есть и другие наследники. Но проигнорировал этот факт".

Жорин выяснил, что дочь исполнителя Кристина до сих пор не вступила в наследство в отношении интеллектуальной собственности Жени Белоусова, что играет на руку его сыну. Ранее она попыталась исправить это, получив свидетельство у нотариуса, однако вмешалась защита Романа, и документы отозвали.

В суде дети будут бороться за интеллектуальную собственность над песнями отца, трёхкомнатную квартиру в Москве и, возможно, за денежные средства, общая сумма которых пока неизвестна. Основной перечень по наследственной массе адвокаты получат позже.

Напомним, исполнитель хитов "Девочка моя синеглазая" и "Девчонка-девчоночка" скончался в 1997 году. Он попал в больницу с острым панкреатитом, который развился на фоне злоупотребления алкоголем. В клинике у певца произошёл геморрагический инсульт, ему сделали операцию на мозге. Спустя некоторое время — 2 июня — Белоусов умер. У артиста осталось двое детей: дочь Кристину ему родила одна из жён (правда, на момент его гибели уже с приставкой "экс") — Елена Худик, а сына Романа — музыкант его группы Оксана Шидловская.