Владимир Путин прибыл в центр имени Димы Рогачёва, где открылся новый корпус

Российский лидер объяснил, что решил открыть клинику для детей с онкологическими заболеваниями после личного знакомства с Рогачёвым. В новом корпусе находится современный центр ядерной медицины полного цикла. С помощью этой технологии медики смогут проводить высокоточную диагностику для выявления редких опухолей.

Напомним, что в 2005 году Дима Рогачёв, когда ему было ещё семь лет, болел лейкозом. Он написал письмо президенту Владимиру Путину, что мечтает пригласить его на блины. Российский лидер приехал, подарил мальчику фотоаппарат, а он ему — рисунок больницы будущего. Спустя шесть лет в Москве был открыт Федеральный научно-клинический центр (ФНКЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии, который был назван в честь Димы Рогачёва.