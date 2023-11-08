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8 ноября, 11:29

Владимир Путин прибыл в центр имени Димы Рогачёва, где открылся новый корпус

Президент России Владимир Путин приехал в Национальный медицинский исследовательский центр гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачёва. Там открылся новый корпус с центром ядерной медицины полного цикла, отделениями детской нейроонкологии и современной лабораторией.

Российский лидер объяснил, что решил открыть клинику для детей с онкологическими заболеваниями после личного знакомства с Рогачёвым. В новом корпусе находится современный центр ядерной медицины полного цикла. С помощью этой технологии медики смогут проводить высокоточную диагностику для выявления редких опухолей.

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Напомним, что в 2005 году Дима Рогачёв, когда ему было ещё семь лет, болел лейкозом. Он написал письмо президенту Владимиру Путину, что мечтает пригласить его на блины. Российский лидер приехал, подарил мальчику фотоаппарат, а он ему — рисунок больницы будущего. Спустя шесть лет в Москве был открыт Федеральный научно-клинический центр (ФНКЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии, который был назван в честь Димы Рогачёва.

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LIFE / Павел Баранов

Дарья Нарыкова
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