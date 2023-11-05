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5 ноября, 12:07

Путин отправится в Казахстан на предстоящей неделе

Президент России Владимир Путин намерен отправиться с визитом в Казахстан на ближайшей неделе. Об этом говорится в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Также российский лидер будет продолжать решать внутригосударственные вопросы, в частности по лечению онкологии в российских больницах. И, наконец, в графике президента стоят совещания с правительством и членами Совбеза РФ.

Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан

Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан

Ранее уже сообщалось, что в Казахстане осенью ждут визита президента РФ Владимира Путина. Предполагается, что он примет участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

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ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков

Татьяна Миссуми
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