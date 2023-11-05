Путин отправится в Казахстан на предстоящей неделе

Президент России Владимир Путин намерен отправиться с визитом в Казахстан на ближайшей неделе. Об этом говорится в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Также российский лидер будет продолжать решать внутригосударственные вопросы, в частности по лечению онкологии в российских больницах. И, наконец, в графике президента стоят совещания с правительством и членами Совбеза РФ.