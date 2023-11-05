Путин отправится в Казахстан на предстоящей неделе
Президент России Владимир Путин намерен отправиться с визитом в Казахстан на ближайшей неделе. Об этом говорится в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Также российский лидер будет продолжать решать внутригосударственные вопросы, в частности по лечению онкологии в российских больницах. И, наконец, в графике президента стоят совещания с правительством и членами Совбеза РФ.
Ранее уже сообщалось, что в Казахстане осенью ждут визита президента РФ Владимира Путина. Предполагается, что он примет участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
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ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков