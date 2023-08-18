В Казахстане ждут визита Путина осенью
В Казахстане осенью ждут визита президента РФ Владимира Путина. Предполагается, что он примет участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
"Важное значение придаётся запланированному на осень официальному визиту Президента РФ Владимира Путина в Казахстан для участия в Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ", — говорится в сообщении посольства республики в Москве по итогам встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с послом Дауреном Абаевым.
По данным дипмиссии, Лавров и Абаев обсудили также текущее состояние и перспективы сотрудничества двух стран, а также актуальные вопросы региональной и международной проблематики.
А ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин намерен приехать в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Президент РФ ранее получил приглашение посетить в октябре форум "Один пояс — один путь".
ТАСС / Валерий Шарифулин