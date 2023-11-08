Регион

Уведомления отключены

8 ноября, 11:16

"Охотнику на зомби" из Люберец предстоит расстаться с мачете и пройти тест на наркотики

SHOT: Напавший с мачете на девушку в Люберцах кричал, что повсюду зомби

Мужчиной, который напал на девушку с ребёнком в подмосковных Люберцах, оказался ранее судимый за грабёж и кражу Роман Концелидзе. Ему 36 лет, он безработный и, судя по всему, зависимый от каких-то запрещённых препаратов. Как сообщает SHOT, после нападения Роман выкрикивал, что повсюду зомби, катался по земле и вообще вёл себя неадекватно.

Напавший с мачете на девушку в Люберцах кричал, что повсюду зомби. Видео © SHOT

Ему предстоит пройти тест на наркотики.

Ранее Лайф писал, что девушка после нападения неадеквата с мачете отделалась царапиной, а ребёнок не пострадал. Очевидцы сначала попытались сбить вооружённого амбала на авто, чтобы обезвредить, но он только разозлился. В итоге остановить его удалось оказавшимся рядом судебным приставам. Всё произошло возле их конторы.

Обложка ©

SHOT

Марина Калегина
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров