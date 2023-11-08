"Охотнику на зомби" из Люберец предстоит расстаться с мачете и пройти тест на наркотики

Мужчиной, который напал на девушку с ребёнком в подмосковных Люберцах, оказался ранее судимый за грабёж и кражу Роман Концелидзе. Ему 36 лет, он безработный и, судя по всему, зависимый от каких-то запрещённых препаратов. Как сообщает SHOT, после нападения Роман выкрикивал, что повсюду зомби, катался по земле и вообще вёл себя неадекватно.