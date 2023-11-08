Путин навестил маленьких пациенток центра имени Рогачёва и подарил им по кукле

Президент России Владимир Путин навестил с подарками маленьких пациентов Национального медицинского исследовательского центра гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачёва. Журналисты засняли, как российский лидер зашёл в одну из палат, коротко пообщался с двумя девочками, которые проходят здесь лечение, и их мамами. Глава государства подарил пациенткам по кукле и пожелал скорейшего выздоровления, а ещё не смог отказать им в просьбе совместного фото, хотя в медучреждении действуют меры повышенной санитарной безопасности, поэтому приобнять девочек или даже встать на фото кучнее было нельзя.