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8 ноября, 12:19

Путин навестил маленьких пациенток центра имени Рогачёва и подарил им по кукле

Президент России Владимир Путин навестил с подарками маленьких пациентов Национального медицинского исследовательского центра гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачёва. Журналисты засняли, как российский лидер зашёл в одну из палат, коротко пообщался с двумя девочками, которые проходят здесь лечение, и их мамами. Глава государства подарил пациенткам по кукле и пожелал скорейшего выздоровления, а ещё не смог отказать им в просьбе совместного фото, хотя в медучреждении действуют меры повышенной санитарной безопасности, поэтому приобнять девочек или даже встать на фото кучнее было нельзя.

Путин навестил маленьких пациенток НМИЦ ДГОИ им. Рогачёва и подарил им по кукле. Видео © LIFE

"Не буду по санитарным соображениям вас обнимать и целовать", — пояснил Путин.

Владимир Путин прибыл в центр имени Димы Рогачёва, где открылся новый корпус

Владимир Путин прибыл в центр имени Димы Рогачёва, где открылся новый корпус

Ранее Лайф писал, что Владимир Путин прибыл в центр имени Димы Рогачёва, где открылся новый корпус. Российский лидер рассказал, что решил открыть клинику для детей с онкологическими заболеваниями после личного знакомства с Рогачёвым. В новом корпусе находится современный центр ядерной медицины полного цикла. С помощью этой технологии медики смогут проводить высокоточную диагностику для выявления редких опухолей.

Обложка ©

LIFE

Марина Калегина
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