Биофизик рассказала, можно ли пересадить голову человека на другое тело

"Сейчас так и соединяют части тела: либо наложением анастомозов, либо с использованием аутоневральной вставки. Данные трубки разрабатываются для того, чтобы в дальнейшем нам было проще соединять нервы с большим разрывом и не было дефицита ткани. Насчёт головы не знаю. Не могу спрогнозировать такие процессы, всё же тут дело касается не только нервов, но и множества других органов и тканей. Может быть, когда-нибудь в будущем такое и будет возможно, однако для этого будут использовать не только такие технологии", — приводит слова эксперта "Газета.ru".