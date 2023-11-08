Биофизик рассказала, можно ли пересадить голову человека на другое тело
Биофизик Тагандурдыева верит, что в будущем смогут пересаживать голову человека
Пересадка органов — процесс сложный, но возможный. Однако пересаживать человеческую голову на другое тело медики ещё не научились. Наука не стоит на месте, и в будущем появятся технологии, позволяющие осуществить этот процесс, считает биофизик Нурджемал Тагандурдыева.
По её словам, уже сейчас российские учёные серьёзно продвинулись в развитии медицинских технологий. Так, они создали композитные волокна на основе хитозана с применением углеродных нанотрубок, которые способны заменить повреждённый нерв.
"Сейчас так и соединяют части тела: либо наложением анастомозов, либо с использованием аутоневральной вставки. Данные трубки разрабатываются для того, чтобы в дальнейшем нам было проще соединять нервы с большим разрывом и не было дефицита ткани. Насчёт головы не знаю. Не могу спрогнозировать такие процессы, всё же тут дело касается не только нервов, но и множества других органов и тканей. Может быть, когда-нибудь в будущем такое и будет возможно, однако для этого будут использовать не только такие технологии", — приводит слова эксперта "Газета.ru".
Напомним, в 2017 году весь мир заговорил о возможной операции по пересадке головы. Причём пациентом должен был стать российский программист Валерий Спиридонов, страдающий спинальной амиотрофией. Операцию хотел провести итальянский нейрохирург Серджио Канаверо. Однако позже подготовка к рискованному вмешательству была заморожена, а затем и сам Спиридонов отказался от пересадки из-за жены и новорождённого сына.