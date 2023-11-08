"Голодный" воришка из Калининграда съел пятитысячную купюру, чтобы его не поймали

Житель Калининграда, которого заподозрили в краже денег из сумки продавца в кафе, надёжно спрятал главную улику против себя — пятитысячную купюру. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону, потерпевшая оказалась женщиной с фантазией. Обнаружив, что у неё украли деньги, когда она на минуту отлучилась на улицу, продавщица заперла подозреваемого в кафе и тут же обратилась в полицию.

"Когда мужчина понял, что не сможет выбраться из кафе, он спрятал часть денег за трубой в туалетной комнате, где их впоследствии обнаружили полицейские. Ещё пять тысяч рублей мужчина съел", — рассказали сотрудники органов правопорядка.

Подозреваемому грозит несварение желудка и ответственность по статье "Кража".