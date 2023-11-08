"Хорошо экипированы": Силовики Абхазии ищут группу неизвестных вооружённых людей в горах
Глава МВД Абхазии Киут сообщил о поиске группы вооружённых людей в республике
Силовики Абхазии ведут поиски группы вооружённых людей в Гурлыпшском районе. Об этом сообщил глава МВД республики Роберт Киут.
"Они были вооружены иностранным оружием, предположительно автоматами М-4, в чёрной форме, масках, касках, хорошо экипированы", — заявил министр.
По словам Киута, у неизвестных также заметили беспилотник коптерного типа. Все подступы к столице Абхазии Сухуму перекрыты, подчеркнул глава МВД.
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