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8 ноября, 20:26

"Хорошо экипированы": Силовики Абхазии ищут группу неизвестных вооружённых людей в горах

Глава МВД Абхазии Киут сообщил о поиске группы вооружённых людей в республике

Силовики Абхазии ведут поиски группы вооружённых людей в Гурлыпшском районе. Об этом сообщил глава МВД республики Роберт Киут.

"Они были вооружены иностранным оружием, предположительно автоматами М-4, в чёрной форме, масках, касках, хорошо экипированы", — заявил министр.

По словам Киута, у неизвестных также заметили беспилотник коптерного типа. Все подступы к столице Абхазии Сухуму перекрыты, подчеркнул глава МВД.

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Обложка ©

Unsplash / Nikita Vashchenko

Никита Никонов
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