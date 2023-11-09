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9 ноября, 12:00

"Росатом" доставил корпус реактора на площадку возведения АЭС "Аккую" в Турции

<p>Корпус реактора для АЭС "Аккую" в Турции. Обложка © <a href="https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-dostavil-korpus-reaktora-dlya-bloka-3-aes-akkuyu-turtsiya/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Росатом"</a></p>

Корпус реактора для АЭС "Аккую" в Турции. Обложка © "Росатом"

"Росатом" доставил на площадку строительства АЭС "Аккую" в Турции корпус реактора. Об этом рассказали в госкорпорации. Там уточнили, что это важнейшее оборудование блока № 3, оно представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд с эллиптическим днищем.

"Это крупногабаритное оборудование, внутри которого на этапе эксплуатации АЭС будет находиться активная зона, где размещается ядерное топливо, устройства систем управления и защиты реактора, конструкционные элементы для контролируемой ядерной реакции и передачи тепловой энергии теплоносителю", — указали в "Росатоме".

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Уточняется, что корпус реактора весом более 347 тонн изготовлен на предприятии машиностроительного дивизиона "Росатома" — заводе "Атоммаш". По словам директора строящейся АЭС Сергея Буцких, после завершения процедур входного контроля оборудование будет передано для монтажа. Корпус стал пятым по счёту, отгруженным с площадки "Росатома" в 2023 году. В госкорпорации назвали рекордным такой объём отгрузок для атомного машиностроения за всю историю его существования.

Напомним, "Аккую" — первая атомная электростанция, которая строится в Турции. Её возведение с 2018 года проводят с участием российской госкорпорации "Росатом". Президент России Владимир Путин сообщил, что первый блок АЭС "Аккую" на средиземноморском побережье в турецком городе Гюльнар планируется запустить уже в следующем году.

Илья Суриков
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