"Росатом" доставил корпус реактора на площадку возведения АЭС "Аккую" в Турции

"Росатом" доставил на площадку строительства АЭС "Аккую" в Турции корпус реактора. Об этом рассказали в госкорпорации. Там уточнили, что это важнейшее оборудование блока № 3, оно представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд с эллиптическим днищем.

"Это крупногабаритное оборудование, внутри которого на этапе эксплуатации АЭС будет находиться активная зона, где размещается ядерное топливо, устройства систем управления и защиты реактора, конструкционные элементы для контролируемой ядерной реакции и передачи тепловой энергии теплоносителю", — указали в "Росатоме".

Уточняется, что корпус реактора весом более 347 тонн изготовлен на предприятии машиностроительного дивизиона "Росатома" — заводе "Атоммаш". По словам директора строящейся АЭС Сергея Буцких, после завершения процедур входного контроля оборудование будет передано для монтажа. Корпус стал пятым по счёту, отгруженным с площадки "Росатома" в 2023 году. В госкорпорации назвали рекордным такой объём отгрузок для атомного машиностроения за всю историю его существования.