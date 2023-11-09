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9 ноября, 12:55

Два россиянина спасли тонувшую китаянку во время командировки в Харбин

<p>Два россиянина спасли тонувшую китаянку во время командировки в Харбин. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/59163" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Два россиянина спасли тонувшую китаянку во время командировки в Харбин. Фото © SHOT

Два россиянина спасли тонувшую китаянку во время командировки в Харбин. По их словам, местные просто проходили мимо женщины в реке. Сейчас бабуля в больнице.

Как рассказал SHOT Максим Гринин, он вместе с коллегой Антоном Агеевым прогуливался по набережной накануне отлёта на родину: в Харбин они приехали на месяц в командировку. Парни случайно заметили, что в воде лежит человек лицом вниз. Сначала подумали, что труп.

Мимо шли люди и не обращали внимания на человека в реке, но Максим с Антоном так поступить не смогли. Они спустились по ступеням и вытащили на берег бабушку. Пожилая женщина уже не дышала, но спустя несколько минут случилось чудо: она стала хрипеть и приходить в сознание.

Несмотря на языковой барьер, Максим и Антон остановили местных и вызвали полицию со скорой. Бабулю забрали в больницу. По словам спасителя, он до сих пор недоумевает, почему никто из местных даже не подошёл.

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Александра Вишнякова
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