Стройные спасатели вызволили застрявшего спелеолога из Чёртовой норы

В Сочи сотрудники МЧС спасли 43-летнего спелеолога, застрявшего в одной из пещер близ реки Агуры. Исследовать Чёртову нору (именно так называется место, где всё случилось) он отправился вместе со спутницей, но на поверхность женщина выбралась одна и тут же обратилась за помощью к спасателям.

В Сочи сотрудники МЧС спасли застрявшего в пещере 43-летнего спелеолога. Видео © ЮРПСО МЧС России

"Она сказала, что её напарнику, возможно, требуется помощь, так как она не смогла до него докричаться", — рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Ход в пещере оказался достаточно узким, поэтому приблизиться к спелеологу удалось лишь самым стройным спасателям. При помощи альпинистского снаряжения они помогли мужчине выбраться. Медицинская помощь никому не понадобилась.