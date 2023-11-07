Стройные спасатели вызволили застрявшего спелеолога из Чёртовой норы
В Сочи сотрудники МЧС спасли застрявшего в пещере 43-летнего спелеолога
В Сочи сотрудники МЧС спасли 43-летнего спелеолога, застрявшего в одной из пещер близ реки Агуры. Исследовать Чёртову нору (именно так называется место, где всё случилось) он отправился вместе со спутницей, но на поверхность женщина выбралась одна и тут же обратилась за помощью к спасателям.
В Сочи сотрудники МЧС спасли застрявшего в пещере 43-летнего спелеолога. Видео © ЮРПСО МЧС России
"Она сказала, что её напарнику, возможно, требуется помощь, так как она не смогла до него докричаться", — рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
Ход в пещере оказался достаточно узким, поэтому приблизиться к спелеологу удалось лишь самым стройным спасателям. При помощи альпинистского снаряжения они помогли мужчине выбраться. Медицинская помощь никому не понадобилась.
А ранее Лайф рассказывал, как в Уфе молодой человек застрял в лифте, попытался выбраться сам, но заснул в вентиляционном коробе. Его разбудили и помогли спуститься. Он так и не смог объяснить, почему решил вздремнуть в таких экстремальных условиях.
ТАСС / Денис Абрамов