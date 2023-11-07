Регион

Уведомления отключены

7 ноября, 12:52

Стройные спасатели вызволили застрявшего спелеолога из Чёртовой норы

В Сочи сотрудники МЧС спасли застрявшего в пещере 43-летнего спелеолога

В Сочи сотрудники МЧС спасли 43-летнего спелеолога, застрявшего в одной из пещер близ реки Агуры. Исследовать Чёртову нору (именно так называется место, где всё случилось) он отправился вместе со спутницей, но на поверхность женщина выбралась одна и тут же обратилась за помощью к спасателям.

В Сочи сотрудники МЧС спасли застрявшего в пещере 43-летнего спелеолога. Видео © ЮРПСО МЧС России

"Она сказала, что её напарнику, возможно, требуется помощь, так как она не смогла до него докричаться", рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Ход в пещере оказался достаточно узким, поэтому приблизиться к спелеологу удалось лишь самым стройным спасателям. При помощи альпинистского снаряжения они помогли мужчине выбраться. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Кота, застрявшего вниз головой в шахте многоэтажки в Петербурге, вытянули за задние лапы

Кота, застрявшего вниз головой в шахте многоэтажки в Петербурге, вытянули за задние лапы

А ранее Лайф рассказывал, как в Уфе молодой человек застрял в лифте, попытался выбраться сам, но заснул в вентиляционном коробе. Его разбудили и помогли спуститься. Он так и не смог объяснить, почему решил вздремнуть в таких экстремальных условиях.

Обложка ©

ТАСС / Денис Абрамов

Марина Калегина
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров