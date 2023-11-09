"Хотя бы раз в жизни попробовать стоит": Утяшева раскрыла пользу "богатырского напитка кочевников"

Кумыс имеет уникальный кисловато-сладкий вкус с привкусом кефира и кваса. О полезных свойствах этого напитка рассказала известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева.

По её словам, в правильно приготовленном кумысе находятся витамины А, Е, В и С, а также железо, медь и йод. Утяшева пояснила, что аскорбиновой кислоты в кобыльем молоке по сравнению с коровьим в восемь-десять раз больше, что и даёт лечебный эффект. Кроме того, раньше кумыс мог вылечить цингу — заболевание, которое вызвано острым недостатком витамина C.

"Микроэлементы, содержащиеся в кумысе, помогают надолго утолить жажду — не зря это напиток кочевников! — и оказывают положительное влияние на желудочно-кишечный тракт и желчный пузырь", — указала Утяшева в своём телеграм-канале.

Бабушка Ляйсан Утяшевой рассказывает о пользе кумыса. Видео © VK / Ляйсан Утяшева

Она добавила, что ещё напиток помогает в борьбе с язвой желудка и используется для профилактики кишечной палочки. Кумыс повышает гемоглобин, что полезно для крови и сердца. Также напиток успокаивает нервы и нормализует сон, уменьшая хроническую усталость и раздражительность. По словам Утяшевой, у человека повышается настроение благодаря витамину В1 в составе кумыса.

Телеведущая уточнила, что кумыс позволяет легко усваивать пищу и быстро насыщает организм, хотя калорий в нём мало. Утяшева посоветовала хотя бы попробовать этот вкусный "богатырский напиток кочевников".