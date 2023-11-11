На территории города Северодонецк, расположенного в Луганской Народной Республике (ЛНР), неизвестные пытались уничтожить документы, подтверждающие связи украинской полиции с Федеральным бюро расследований США (ФСБ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сотрудника региональных спецслужб.

По его словам, силовики прибыли на один из объектов в Северодонецке, который ранее находился в распоряжении Нацполиции украины. Там были обнаружены документы, которые неизвестные хотели уничтожить, но не успели.

Собеседник информагентства подчеркнул, что в найденных бумагах обнаружены списки сотрудников украинских правоохранительных органов, принимавших участие в совместных учениях с представителями ФБР на территории Незалежной. Также в документах есть имена тех, кто выезжал на это обучение за границу.

"Видимо, палили архивы: есть 2021 года, есть и 2016 года. Вот есть документ, что телеграмма поступила на направление на обучение во Львов, и что самое интересное, проводит обучение ФБР Соединённых Штатов Америки", — заявил сотрудник спецслужб ЛНР.