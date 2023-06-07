ФБР уличили в цензурировании твитов российских СМИ в угоду Киеву

Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) помогало Украине цензурировать материалы российских средств массовой информации, журналистов и политиков в Twitter. Об этом говорится в статье в блоге канадского писателя и журналиста Аарона Мэйта.

"В соответствии с утекшими электронными письмами, ФБР помогало украинской разведке цензурировать пользователей соцсетей и получать их личные данные", — сказано в публикации.

Мэйт рассказал, что в марте прошлого года специальный агент ФБР направил в Twitter перечень аккаунтов, которые, по мнению Службы безопасности Украины, распространяют дезинформацию. СБУ призвала руководство площадки удалить данные профили и передать сведения об их владельцах. В перечне было 163 страницы, в числе которых аккаунты российских политиков Геннадия Зюганова и Сергея Миронова.