ФБР уличили в цензурировании твитов российских СМИ в угоду Киеву
Журналист Мэйт: ФБР помогало Киеву цензурировать посты СМИ России в Twitter
Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) помогало Украине цензурировать материалы российских средств массовой информации, журналистов и политиков в Twitter. Об этом говорится в статье в блоге канадского писателя и журналиста Аарона Мэйта.
"В соответствии с утекшими электронными письмами, ФБР помогало украинской разведке цензурировать пользователей соцсетей и получать их личные данные", — сказано в публикации.
Мэйт рассказал, что в марте прошлого года специальный агент ФБР направил в Twitter перечень аккаунтов, которые, по мнению Службы безопасности Украины, распространяют дезинформацию. СБУ призвала руководство площадки удалить данные профили и передать сведения об их владельцах. В перечне было 163 страницы, в числе которых аккаунты российских политиков Геннадия Зюганова и Сергея Миронова.
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