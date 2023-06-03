В Совфеде дали совет россиянам из-за заражённых гаджетов Apple

Российским пользователям iPhone нужно срочно проверить свои смартфоны на предмет вирусов, для этого существуют отечественные специальные программы. Об этом заявил РИА "Новости" член конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин.

"Подтвердилась информация умышленного заражения устройств Apple, более того, это специальная акция самой компании, направленная на похищение личной, рабочей информации пользователей. В связи с этим призываю всех проверить свои iPhone на предмет заражения вирусом, наши отечественные компании оперативно разработали специальные программы, позволяющие узнать, уходит ли информация с ваших устройств в руки мошенников", — сказал он.

Сенатор добавил, что уже попросил "Лабораторию Касперского" дать оценку масштабам заражения техники Apple вредоносными вирусами, а также рассказать о рисках использования смартфонов для деловой переписки. В компании ответили, что атаке подверглись телефоны сотрудников и, судя по всему, цели у злоумышленников выходили за пределы организации.

"Атакующие получали полный контроль над заражённым устройством и доступ ко всем данным. Злоумышленников интересовали записи с микрофонов, фотографии из мессенджеров, геолокация и данные о других действиях владельца", — подчеркнул эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.