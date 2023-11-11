Названа команда, куда может перейти скандальный "русский крушитель" из ХК "Калгари"

Российский игрок американского хоккейного клуба "Калгари Флеймз" Никита Задоров обратился к своему агенту Дэну Мильштейну обменять его из состава команды. Его новым клубом может стать "Торонто Мейпл Лифс", написали в социальной сети X инсайдеры Кевин Уикс и Крис Джонстон.

"Задоров запросил обмен из "Калгари". Появились слухи, что защитник будет рад переходу в "Торонто", — рассказал Джонстон.

11 ноября "Калгари" в выездном матче проиграл клубу "Торонто Мейпл Лифс" по буллитам со счётом 4:5 в матче чемпионата НХЛ. В этой игре "русский крушитель" стал автором одного из голов. Всего в этом сезоне "Калгари" провёл 12 встреч, набрав пять очков.

Российскому хоккеисту 28 лет. В первом раунде драфта НХЛ 2013 года Задорова взял к себе под 16-м номером клуб "Баффало Сейбрз", с которым молодой россиянин впоследствии заключил контракт новичка сроком на три года. Помимо этого, российский атлет успел выступить за "Колорадо Эвеланш" и "Чикаго Блэкхокс". В состав "Калгари Флеймз" он попал по обмену в июле 2021 года.

В общей сложности Задоров провёл 579 матчей в НХЛ, набрав 131 очко за 42 заброшенные в ворота шайбы и 89 результативных передач. Его нынешний клуб ("Калгари") находится на 14-й строке турнирного зачёта Западной конференции.