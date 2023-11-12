Самолёт со 182 пассажирами подал сигнал тревоги во время рейса из Сочи

Пассажирский самолёт Boeing-737, на борту которого находится 189 человек, запросил экстренную посадку в аэропорту Челябинска. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, причиной стала неисправность закрылков.

"В 16:43 в аэропорту им. И.В. Курчатова в Челябинске благополучно сел пассажирский самолёт Boeing-737 из Сочи после сообщения о возможной аварийной посадке. Предварительно, у него неисправность с выпуском закрылков", — уточнил собеседник агентства.

Во время перелёта на борту воздушного судна находилось 189 человек, в том числе девять детей и семь членов экипажа.