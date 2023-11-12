Инсайдер слил дизайн iPhone 16 Pro с круглым вырезом под переднюю камеру

Компания Apple проводит тесты прототипа iPhone 16 Pro с круглым вырезом в экране под фронтальную камеру. Об этом в социальной сети X сообщил авторитетный инсайдер Маджин Бу.

Отличие потенциально нового дизайна от нынешнего вида айфонов состоит в отсутствии выреза Dynamic Island, который впервые представили общественности в моделях iPhone 14 Pro и 14 Pro Max и распространили на всю линейку iPhone 15. Инсайдер отметил, что это только один из возможных вариантов, который сейчас рассматривается американской компанией. Apple окончательно определится с дизайном передней панели нового смартфона в марте 2024 года, когда стартует производство iPhone 16.

По мнению Маджина Бу, круглый вырез стоит ожидать только в iPhone 17. Инсайдер показал рендер iPhone 16 Pro с круглым вырезом, чтобы объяснить, как это может выглядеть.

Ранее разные источники сообщали, что в следующем поколении iPhone будет круглый вырез для передней камеры, а система Face ID будет помещена под поверхностью дисплея. Также, по слухам, Apple при создании смартфонов в будущем собирается полностью отойти от концепции вырезов для камеры и прочих датчиков, сделав гаджеты полноэкранными.