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12 ноября, 15:02

Инсайдер слил дизайн iPhone 16 Pro с круглым вырезом под переднюю камеру

Инсайдер: Apple тестирует прототип iPhone 16 Pro без Dynamic Island

<p>Концепция нового iPhone 16 Pro без Dynamic Island. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/MajinBuOfficial" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Majin Bu</a></p>

Концепция нового iPhone 16 Pro без Dynamic Island. Обложка © X / Majin Bu

Компания Apple проводит тесты прототипа iPhone 16 Pro с круглым вырезом в экране под фронтальную камеру. Об этом в социальной сети X сообщил авторитетный инсайдер Маджин Бу.

Отличие потенциально нового дизайна от нынешнего вида айфонов состоит в отсутствии выреза Dynamic Island, который впервые представили общественности в моделях iPhone 14 Pro и 14 Pro Max и распространили на всю линейку iPhone 15. Инсайдер отметил, что это только один из возможных вариантов, который сейчас рассматривается американской компанией. Apple окончательно определится с дизайном передней панели нового смартфона в марте 2024 года, когда стартует производство iPhone 16.

По мнению Маджина Бу, круглый вырез стоит ожидать только в iPhone 17. Инсайдер показал рендер iPhone 16 Pro с круглым вырезом, чтобы объяснить, как это может выглядеть.

Ранее разные источники сообщали, что в следующем поколении iPhone будет круглый вырез для передней камеры, а система Face ID будет помещена под поверхностью дисплея. Также, по слухам, Apple при создании смартфонов в будущем собирается полностью отойти от концепции вырезов для камеры и прочих датчиков, сделав гаджеты полноэкранными.

Новый айфон подешевел на треть через месяц после появления на российском рынке

Новый айфон подешевел на треть через месяц после появления на российском рынке

Ранее стало известно о том, что в России лидером продаж среди смартфонов в денежном выражении остаётся iPhone — даже после прекращения официальных поставок Apple и снижения продаж в единицах. По информации СМИ, доля американского бренда в денежном выражении укрепилась на пять процентных пунктов и составила 29% рынка всех смартфонов — это почти треть всей выручки.

Юрий Лысенко
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