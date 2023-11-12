Инсайдер слил дизайн iPhone 16 Pro с круглым вырезом под переднюю камеру
Инсайдер: Apple тестирует прототип iPhone 16 Pro без Dynamic Island
Концепция нового iPhone 16 Pro без Dynamic Island. Обложка © X / Majin Bu
Компания Apple проводит тесты прототипа iPhone 16 Pro с круглым вырезом в экране под фронтальную камеру. Об этом в социальной сети X сообщил авторитетный инсайдер Маджин Бу.
Отличие потенциально нового дизайна от нынешнего вида айфонов состоит в отсутствии выреза Dynamic Island, который впервые представили общественности в моделях iPhone 14 Pro и 14 Pro Max и распространили на всю линейку iPhone 15. Инсайдер отметил, что это только один из возможных вариантов, который сейчас рассматривается американской компанией. Apple окончательно определится с дизайном передней панели нового смартфона в марте 2024 года, когда стартует производство iPhone 16.
По мнению Маджина Бу, круглый вырез стоит ожидать только в iPhone 17. Инсайдер показал рендер iPhone 16 Pro с круглым вырезом, чтобы объяснить, как это может выглядеть.
Ранее разные источники сообщали, что в следующем поколении iPhone будет круглый вырез для передней камеры, а система Face ID будет помещена под поверхностью дисплея. Также, по слухам, Apple при создании смартфонов в будущем собирается полностью отойти от концепции вырезов для камеры и прочих датчиков, сделав гаджеты полноэкранными.
Ранее стало известно о том, что в России лидером продаж среди смартфонов в денежном выражении остаётся iPhone — даже после прекращения официальных поставок Apple и снижения продаж в единицах. По информации СМИ, доля американского бренда в денежном выражении укрепилась на пять процентных пунктов и составила 29% рынка всех смартфонов — это почти треть всей выручки.