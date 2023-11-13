Туалетная бумага в холодильнике: В Сети завирусился новый полезный тренд

Домохозяйки используют туалетную бумагу "по всем фронтам": они укутывают в неё цветочные горшки, проращивают семена для рассады и даже изготавливают топливные брикеты. Но, пожалуй, одно из самых удачных применений для туалетной бумаги нашлось на кухне… Всё, что нужно сделать, — убрать рулон в холодильник и подождать…

Зачем тиктокеры кладут туалетную бумагу в холодильник? Простой лайфхак избавляет от неприятных запахов. Фото © Shutterstock

В замкнутом пространстве холодильника, как правило, неприятный запах появляется очень быстро. И даже ежедневная ревизия продуктов на свежесть ситуацию не всегда спасает. Стоит ли говорить, что произойдёт, если потерять бдительность и оставить испорченный продукт внутри на денёк-другой?

Зачастую неприятные запахи в холодильнике возникают из-за избыточной влажности, вызывающей плесень. Целлюлоза отлично впитывает влагу, поглощая и запах. Соответственно, рулон туалетной бумаги прекрасно впитывает неприятные запахи от продуктов, которые могут появиться в холодильнике. Один рулон качественной трёхслойной бумаги может впитать примерно 450−500 мл воды.

Туалетная бумага впитывает лишнюю влагу и поглощает неприятные запахи. Видео © YouTube / taty kond

Другие экспериментаторы усиливают эффект пищевой содой: наносят её на верхний край рулона и равномерно распределяют пальцем по боковой части. Вместо целого рулона также можно использовать несколько листов туалетной бумаги с содой.

Некоторые лайфхакеры совмещают туалетную бумагу с другим народным средством против неприятных запахов — содой. Видео © YouTube / taty kond

При этом важно не ставить бумагу рядом с едой, лучше расположить её в противоположном углу, у самой стенки холодильника. Благодаря такому лайфхаку срок хранения продуктов увеличивается. Раз в три-четыре недели рулон нужно менять на новый. И, конечно, даже не пытаться использовать его повторно каким бы то ни было способом…