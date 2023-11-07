6 странных вещей, которые делали все хозяйки в СССР, а нынешние от такого будут в шоке
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Мы вспомнили старые лайфхаки, которыми пользовались советские хозяйки ещё до того, как… люди узнали, что такое лайфхаки. Сейчас они вызывают лишь приятную ностальгию, а тогда казались верхом житейской смекалки.
В советское время было принято экономить. Именно поэтому чего только не делали из остатков мыла. Но это, пожалуй, не самое необычное занятие хозяек в СССР! Во времена наших бабушек нельзя было просто так взять и загуглить интересующий вопрос. Поэтому людям приходилось придумывать свои житейские хитрости — порой они выглядели весьма необычно и даже странно.
1. Штопали чулки волосами
Этими странными делами занимались хозяйки в СССР! Зачем они штопали своими волосами? Фото © ТАСС / Панов Станислав
Обычные нитки подходили для штопки носков, штанов и другой одежды из плотной ткани. На чулках они выделялись и смотрелись непрезентабельно. В таких случаях предприимчивые женщины использовали собственные волосы — они тоньше ниток и по фактуре больше походят на капрон.
2. Использовали газеты не по назначению
После прочтения не каждый решался выбросить свой экземпляр. Всё же в советские часы газеты часто использовали в качестве основы при поклейке обоев. Некоторые делали из печатных изданий обложки для книг или тетрадей. А ещё ими пользовались в интимных целях.
3. Разводили мыло
В СССР остатки мыла копили, чтобы потом сделать из него другое мыло, — дёшево и сердито. Фото © ТАСС / В.А. Карлов
Нетрудно догадаться, что в Советском Союзе вещи выбрасывали только в крайнем случае. Коснулось правило и такого простого предмета, как мыло. Оставшиеся кусочки, которые называли обмылками, собирали в отдельную ёмкость. Часть сушили и использовали как портновский мелок, часть разводили и готовили жидкое мыло.
4. Хранили лук в чулках
Чтобы уберечь лук от гниения, наши бабушки закладывали его в старые чулки и подвешивали на кухне. Благодаря такому приёму создавались оптимальная воздушная среда и температура. Как результат: лук дольше хранился, выглядел секси, а старые чулки получали вторую жизнь.
5. Стирали полиэтиленовые пакеты
В СССР повторно использовали вещи задолго до того, как это стали делать экоактивисты. Бывшие в употреблении пакеты стирали, сушили и заново использовали. Фото © ТАСС / Александр Ерохин
Пакетики из полиэтилена в Союзе были в дефиците и не продавались упаковками по 50–100 штук, как сейчас. Именно поэтому их берегли, стирали и сушили. В таких мешочках хранили сыпучие продукты, пряники и конфеты. И ещё их использовали, чтобы сделать чёрствый хлеб более мягким. Для этого в пакетик складывали хлебные корки, туго завязывали и клали на батарею.
6. Сшивали вещи
Многое было в дефиците в то время. Поэтому к вещам особенно бережно относились. Если что-то рвалось или ломалось, то это было принято чинить, перешивать. К примеру, если детские колготки протирались, то вместо протёртых подошв пришивали носки.
7. Продевали винные пробки в крышки
Наши бабушки были оригинальны и сообразительны в бытовых вопросах. Если увидите пробку от вина на крышке от кастрюли, знайте — это лайфхаки из прошлого! Фото © ТАСС / Григорий Калачьян, Александр Овчинников
Не спешите выбрасывать винные пробки. Они могут пригодиться благодаря своим замечательным физическим свойствам. Данный предмет обладает очень низкой теплопроводностью, это великолепный теплоизолятор. Кто занимался приготовлением пищи, тот прекрасно знает, как нагреваются крышки кастрюль, в которых готовится лакомая еда. Вместе с крышкой нагревается и ручка. Всех этих неудобств можно избежать, если в крышку со скобообразной ручкой вмонтировать пробку. Нехитрый лайфхак позволял снимать крышку с кастрюли без прихватки и уберечь от ожога горячей посудой не одно поколение домохозяек.
ТАСС / Борис Кавашкин