6 странных вещей, которые делали все хозяйки в СССР, а нынешние от такого будут в шоке

В советское время было принято экономить. Именно поэтому чего только не делали из остатков мыла. Но это, пожалуй, не самое необычное занятие хозяек в СССР! Во времена наших бабушек нельзя было просто так взять и загуглить интересующий вопрос. Поэтому людям приходилось придумывать свои житейские хитрости — порой они выглядели весьма необычно и даже странно.

1. Штопали чулки волосами

Этими странными делами занимались хозяйки в СССР! Зачем они штопали своими волосами? Фото © ТАСС / Панов Станислав

Обычные нитки подходили для штопки носков, штанов и другой одежды из плотной ткани. На чулках они выделялись и смотрелись непрезентабельно. В таких случаях предприимчивые женщины использовали собственные волосы — они тоньше ниток и по фактуре больше походят на капрон.

2. Использовали газеты не по назначению

После прочтения не каждый решался выбросить свой экземпляр. Всё же в советские часы газеты часто использовали в качестве основы при поклейке обоев. Некоторые делали из печатных изданий обложки для книг или тетрадей. А ещё ими пользовались в интимных целях.

3. Разводили мыло

В СССР остатки мыла копили, чтобы потом сделать из него другое мыло, — дёшево и сердито. Фото © ТАСС / В.А. Карлов

Нетрудно догадаться, что в Советском Союзе вещи выбрасывали только в крайнем случае. Коснулось правило и такого простого предмета, как мыло. Оставшиеся кусочки, которые называли обмылками, собирали в отдельную ёмкость. Часть сушили и использовали как портновский мелок, часть разводили и готовили жидкое мыло.

4. Хранили лук в чулках

Чтобы уберечь лук от гниения, наши бабушки закладывали его в старые чулки и подвешивали на кухне. Благодаря такому приёму создавались оптимальная воздушная среда и температура. Как результат: лук дольше хранился, выглядел секси, а старые чулки получали вторую жизнь.

5. Стирали полиэтиленовые пакеты

В СССР повторно использовали вещи задолго до того, как это стали делать экоактивисты. Бывшие в употреблении пакеты стирали, сушили и заново использовали. Фото © ТАСС / Александр Ерохин

Пакетики из полиэтилена в Союзе были в дефиците и не продавались упаковками по 50–100 штук, как сейчас. Именно поэтому их берегли, стирали и сушили. В таких мешочках хранили сыпучие продукты, пряники и конфеты. И ещё их использовали, чтобы сделать чёрствый хлеб более мягким. Для этого в пакетик складывали хлебные корки, туго завязывали и клали на батарею.

6. Сшивали вещи

Многое было в дефиците в то время. Поэтому к вещам особенно бережно относились. Если что-то рвалось или ломалось, то это было принято чинить, перешивать. К примеру, если детские колготки протирались, то вместо протёртых подошв пришивали носки.

7. Продевали винные пробки в крышки

Наши бабушки были оригинальны и сообразительны в бытовых вопросах. Если увидите пробку от вина на крышке от кастрюли, знайте — это лайфхаки из прошлого! Фото © ТАСС / Григорий Калачьян, Александр Овчинников