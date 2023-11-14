Россиянкам объяснили, почему уходовой стойкой туши для ресниц не существует

Многие россиянки в погоне за красотой выбирают специальную тушь для ресниц, которая обещает и объём, и уход. Однако врач Александр Умнов опроверг Лайфу миф о существовании таких средств.

Уходовой стойкой туши не существует — это миф. Тушь с уходовыми компонентами всегда размазывается, не даёт объёма, долго на ресницах не держится. Александр Умнов. Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург.

"Что касается туши для ресниц — она сушит ваши ресницы, особенно водостойкая. Уходовой стойкой туши не существует — это миф, тушь с уходовыми компонентами (маслами, например) всегда размазывается, не даёт объёма, долго на ресницах не держится", — рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

Также, по словам врача, стойкие тени, тинты для век и губ, матовые помады вызывают чрезмерную сухость кожи, образуются складки, так как эти зоны кожного покрова очень нежные, быстро иссушаются, стягиваются, особенно когда на них наносят водостойкие средства "на подложку" или в несколько слоёв.