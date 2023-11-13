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13 ноября, 10:36

Глава ПАО "Россети" доложил Путину о готовности к зиме

Владимир Путин обсудил подготовку к зимнему сезону с главой "Россетей" Рюминым

<p>Владимир Путин и Андрей Рюмин. Фото © Пресс-служба Кремля</p>

Владимир Путин и Андрей Рюмин. Фото © Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провёл встречу с генеральным директором ПАО "Россети" Андреем Рюминым. Об этом сообщает в понедельник, 13 ноября, пресс-служба Кремля. Обсуждалась текущая деятельность компании, в частности, готовность сетевого комплекса к осенне-зимнему периоду.

"Прошлый период 2022–2023 годов мы прошли достаточно хорошо, можно так сказать, массовых отключений у нас было меньше, чем в аналогичный период 2021–2022 годов, то есть за 2022–2023 годы показатели стали лучше", доложил Рюмин главе государства.

Глава компании добавил, что в стране есть ряд проблемных регионов, где очень ветхие сети с изношенностью более 75 процентов. В осенне-зимний период из-за неблагоприятных погодных условий местные жители сталкиваются с отключениями чаще. По словам Рюмина, износ сети влияет и на отключение в летние периоды, в периоды высоких температур, жары. Решением данных вопросов "Россети" занимаются совместно с региональными и федеральными органами власти.

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Группа "Россети" — один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающих электроснабжение потребителей в 82 регионах России. В управлении находится 2,47 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 835 тыс. МВА. По сетям группы передаётся более 77% всей электроэнергии, вырабатываемой в стране. Андрей Рюмин возглавил "Россети" в феврале 2021 года.

Марина Калегина
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