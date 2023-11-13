Глава ПАО "Россети" доложил Путину о готовности к зиме

Президент России Владимир Путин провёл встречу с генеральным директором ПАО "Россети" Андреем Рюминым. Об этом сообщает в понедельник, 13 ноября, пресс-служба Кремля. Обсуждалась текущая деятельность компании, в частности, готовность сетевого комплекса к осенне-зимнему периоду.

"Прошлый период 2022–2023 годов мы прошли достаточно хорошо, можно так сказать, массовых отключений у нас было меньше, чем в аналогичный период 2021–2022 годов, то есть за 2022–2023 годы показатели стали лучше", — доложил Рюмин главе государства.

Глава компании добавил, что в стране есть ряд проблемных регионов, где очень ветхие сети с изношенностью более 75 процентов. В осенне-зимний период из-за неблагоприятных погодных условий местные жители сталкиваются с отключениями чаще. По словам Рюмина, износ сети влияет и на отключение в летние периоды, в периоды высоких температур, жары. Решением данных вопросов "Россети" занимаются совместно с региональными и федеральными органами власти.