"Правила компании": Стюардессы вынудили россиянку оголиться в самолёте между двумя мужчинами

Россиянке пришлось кормить ребёнка грудью в самолёте на глазах у двух незнакомых мужчин, потому что стюардессы не разрешили пересесть её мужу.

Россиянке пришлось кормить ребёнка грудью на глазах посторонних мужчин. Обложка © Telegram / "Mash на Мойке".

Семейная пара с маленьким ребёнком приобрела билеты на рейс Москва – Петербург в конце октября. Во время посадки оказалось, что их места находятся в разных частях авиалайнера. Россиянка попросила стюардесс пересадить её мужа, однако получила отказ, сообщает "Mash на Мойке".

"Нам сказали, что менять места запрещено правилами компании. Мы с дочкой разместились на нашем ряду. В дальнейшем к нам рядом подсели двое взрослых мужчин. Ребёнок захотел спать, и она засыпает только на груди. Я была вынуждена оголяться и кормить при совершенно посторонних мужчинах рядом", — рассказала девушка.

Не все пассажиры с пониманием отнеслись к происходящему: один из мужчин крайне возмутился ситуацией. Кроме того, ребёнку не выдали ремень безопасности, что предусмотрено в других авиакомпаниях, отметила россиянка. А когда она решила позвонить на горячую линию компании, то автоответчик любезно известил её, что каждая минута ожидания обойдётся ей в 70 рублей, а ждать необходимо 10 минут. В итоге дозвониться так и не получилось.