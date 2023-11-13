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13 ноября, 10:28

Ural Airlines задержала вылет из Петербурга на 3,5 часа и отказалась пустить беременную на самолёт

В Петербурге беременную пассажирку не пускали на борт "Уральских авиалиний"

Беременной жительнице Екатеринбурга Диане и её жениху Андрею отказывали в праве подняться на борт самолёта "Уральских авиалиний" (Ural Airlines) в аэропорту Санкт-Петербурга из-за опоздания. Сами молодые люди утверждают, что не затягивали с посадкой и всё делали быстро.

Неприятная ситуация произошла 12 ноября. Пара собиралась возвращаться в Екатеринбург из Северной столицы, но их самолёт задержался на три с половиной часа.

"Мы с женихом сидели прямо напротив табло в кафе и смотрели каждую минуту, не началась ли посадка на наш рейс. Как только объявили посадку, мы сразу встали и пошли в сторону выхода, идти нам было две-три минуты, но через две минуты, когда мы уже видели свой выход, объявили, что посадка закончена", цитирует Диану Ura.ru.

За неприятными для пары новостями последовал конфликт с сотрудниками аэропорта на стойке: один из них пробил билет девушки, но отказался пропустить Андрея из-за грубого высказывания в адрес своего коллеги. Представитель авиаперевозчика пригрозил вызвать полицию, а в ответ на это екатеринбуржцы начали записывать конфликт на смартфон. Их не пропускали до тех пор, пока Диана не объявила о своей беременности.

Ura.ru пишет, что запросило комментарий у пресс-службы "Уральских авиалиний". Там ответили, что проводят расследование происшествия.

Самолёт со 182 пассажирами подал сигнал тревоги во время рейса из Сочи

Самолёт со 182 пассажирами подал сигнал тревоги во время рейса из Сочи

А в начале ноября джазовый музыкант Пётр Востоков не смог попасть на свой концерт из-за ошибки "Аэрофлота". Его выступление было запланировано на 4 ноября 2023 года в тюменском шоуруме Fabric jazz, однако за семь часов до начала мероприятия организаторы сообщили о том, что Востокова не пустили на рейс до Тюмени.

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Freepik

Юрий Лысенко
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