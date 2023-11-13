Ural Airlines задержала вылет из Петербурга на 3,5 часа и отказалась пустить беременную на самолёт

Беременной жительнице Екатеринбурга Диане и её жениху Андрею отказывали в праве подняться на борт самолёта "Уральских авиалиний" (Ural Airlines) в аэропорту Санкт-Петербурга из-за опоздания. Сами молодые люди утверждают, что не затягивали с посадкой и всё делали быстро.

Неприятная ситуация произошла 12 ноября. Пара собиралась возвращаться в Екатеринбург из Северной столицы, но их самолёт задержался на три с половиной часа.

"Мы с женихом сидели прямо напротив табло в кафе и смотрели каждую минуту, не началась ли посадка на наш рейс. Как только объявили посадку, мы сразу встали и пошли в сторону выхода, идти нам было две-три минуты, но через две минуты, когда мы уже видели свой выход, объявили, что посадка закончена", — цитирует Диану Ura.ru.

За неприятными для пары новостями последовал конфликт с сотрудниками аэропорта на стойке: один из них пробил билет девушки, но отказался пропустить Андрея из-за грубого высказывания в адрес своего коллеги. Представитель авиаперевозчика пригрозил вызвать полицию, а в ответ на это екатеринбуржцы начали записывать конфликт на смартфон. Их не пропускали до тех пор, пока Диана не объявила о своей беременности.

Ura.ru пишет, что запросило комментарий у пресс-службы "Уральских авиалиний". Там ответили, что проводят расследование происшествия.