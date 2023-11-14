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14 ноября, 02:59

Скончалась старшая сестра Дональда Трампа

В возрасте 86 лет умерла сестра экс-президента США Дональда Трампа Мэриэнн

<p>Сестра экс-президента США Мэриэнн Трамп-Бэрри. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%91%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%B8,_%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BD%D0%BD#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Maryanne_Trump_Barry.png" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Сестра экс-президента США Мэриэнн Трамп-Бэрри. Обложка © Wikipedia

Старшая сестра экс-президента США Дональда Трампа, федеральный судья в отставке Мэриэнн Трамп-Бэрри, скончалась у себя дома в Нью-Йорке на 87-м году жизни. Об этом сообщают американские СМИ.

Мэриэнн родилась 5 апреля 1937 года. Изучала госуправление и юриспруденцию в Колумбийском университете и Университете Хофстра, работала помощником федерального прокурора в Нью-Джерси. В 1981–1983 годах являлась первым помощником прокурора США, затем президент Рональд Рейган назначил её федеральным судьёй. Через десять лет президент Билл Клинтон утвердил Трамп-Бэрри на должность в Апелляционном суде третьего округа. В 2011 году она была повышена до старшего судьи. В 2019-м подала в отставку из-за судебного расследования налоговых дел семьи Трампа.

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Напомним, в 2020 году умер младший брат экс-президента — 72-летний Роберт. По словам самого Дональда Трампа, он был не просто братом — он был лучшим другом. А летом 2022 года в возрасте 73 лет скончалась первая жена Трампа Ивана. Этот брак продлился с 1977 по 1992 год. У них трое детей: Дональд Трамп – младший, Иванка Трамп и Эрик Трамп.

Лариса Сафронова
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