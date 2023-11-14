Скончалась старшая сестра Дональда Трампа

Старшая сестра экс-президента США Дональда Трампа, федеральный судья в отставке Мэриэнн Трамп-Бэрри, скончалась у себя дома в Нью-Йорке на 87-м году жизни. Об этом сообщают американские СМИ.

Мэриэнн родилась 5 апреля 1937 года. Изучала госуправление и юриспруденцию в Колумбийском университете и Университете Хофстра, работала помощником федерального прокурора в Нью-Джерси. В 1981–1983 годах являлась первым помощником прокурора США, затем президент Рональд Рейган назначил её федеральным судьёй. Через десять лет президент Билл Клинтон утвердил Трамп-Бэрри на должность в Апелляционном суде третьего округа. В 2011 году она была повышена до старшего судьи. В 2019-м подала в отставку из-за судебного расследования налоговых дел семьи Трампа.