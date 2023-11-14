Песков: США не прекращают культивировать санкции, но РФ адаптируется
Вашингтон не прекращает культивировать санкции против России, но Москва адаптируется к ним. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам запрос Минфина США о танкерах, которые якобы перевозили российскую нефть в обход ограничений.
"Мы, конечно, понимаем, что американские власти не прекращают свои санкционные устремления в той или иной форме. Но тем не менее мы адаптируемся под эти условия и действуем так, как это наибольшим образом соответствует нашим интересам", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее агентство Reuters узнало, что американский Минфин запросил информацию о 100 танкерах, якобы перевозивших предназначенную для экспорта российскую нефть в обход санкций. Запрос ушёл в 30 зарубежных компаний. При этом в самом ведомстве отказались комментировать ситуацию.
LIFE / Павел Баранов