Еврокомиссия представит 12-й пакет санкций против России 15 ноября

"Мы финализируем последние детали этого пакета", — сказал Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

По его словам, новый пакет принесёт персональные санкции, ряд экспортных ограничений, а также меры, связанные с потолком цен на нефть и обходом уже существующих рестрикций.