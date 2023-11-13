Еврокомиссия представит 12-й пакет санкций против России 15 ноября
Еврокомиссия представит 12-й пакет санкций в отношении России 15 ноября, сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
"Мы финализируем последние детали этого пакета", — сказал Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.
По его словам, новый пакет принесёт персональные санкции, ряд экспортных ограничений, а также меры, связанные с потолком цен на нефть и обходом уже существующих рестрикций.
А ранее Лайф писал, что в рамках 12-го пакета санкций против России Евросоюз собирается ввести ограничения в 5,3 миллиарда долларов. Ожидается, что в список запретов на импорт войдут некоторые товары строительной продукции. Между тем в МИД раскрыли колоссальные потери ЕС от санкций и сворачивания отношений с Москвой.
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