Появились фотографии кокаина из Белого дома, чей владелец до сих пор неизвестен
Daily Mail опубликовала фотографии найденного в Белом доме кокаина
Британская газета Daily Mail впервые опубликовала фотографии из Белого дома с тем самым пакетиком кокаина, который нашли в начале июля. После обнаружения наркотика было начато 11-дневное расследование, которое ни к чему так и не привело.
На снимках виден пакетик с белым порошком, лежащий в одной из ячеек для хранения вещей. По данным источника газеты, шкафчики не закреплены за конкретным персоналом, поэтому гости могут выбрать совершенно любую ячейку. Собеседник издания отмечает, что ими по большей части пользуются посетители Западного крыла, а не Белого дома или администрации президента США. По данным того же источника, наиболее вероятным владельцем наркотика был некто, пришедший на экскурсию.
Напомним, кокаин был обнаружен 2 июля в камере хранения недалеко от Овального кабинета и офисов высокопоставленных американских чиновников. Позже выяснилось, что замешанный в наркоскандалах сын президента США Хантер Байден был в Белом доме незадолго до обнаружения там белого порошка. Бывший президент Дональд Трамп предположил, что наркотики предназначались самому Байдену или его сыну.
Getty Images / Alex Edelman