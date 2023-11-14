Появились фотографии кокаина из Белого дома, чей владелец до сих пор неизвестен

Британская газета Daily Mail впервые опубликовала фотографии из Белого дома с тем самым пакетиком кокаина, который нашли в начале июля. После обнаружения наркотика было начато 11-дневное расследование, которое ни к чему так и не привело.

На снимках виден пакетик с белым порошком, лежащий в одной из ячеек для хранения вещей. По данным источника газеты, шкафчики не закреплены за конкретным персоналом, поэтому гости могут выбрать совершенно любую ячейку. Собеседник издания отмечает, что ими по большей части пользуются посетители Западного крыла, а не Белого дома или администрации президента США. По данным того же источника, наиболее вероятным владельцем наркотика был некто, пришедший на экскурсию.