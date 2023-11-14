Бизнесмен Виктор Батурин приговорён к 6 годам за покушение на мошенничество

Бизнесмена Виктора Батурина приговорили к шести годам колонии по делу о мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из Симоновского суда Москвы. Это меньше, чем для шурина бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова запрашивала прокуратура. Обвинение рассчитывало, что Батурина приговорят к семи с половиной годам.

67-летний Виктор Батурин на заседании Симоновского суда. Видео © LIFE

Дело против Батурина было заведено по заявлению его сестры Елены Батуриной — вдовы Лужкова. Предприниматель обвинялся в хищении путём обмана 25% акций компании "Интеко". Батурин занимал пост вице-президента этой компании, а в 2006 году глава "Интеко" Елена Батурина объявила, что её брат больше там не работает. В 2011 году Батурин неожиданно обратился в суд с иском о возврате ему четверти акций компании, предоставив договор с подписью якобы своей сестры. Сама она утверждала, что подпись не её.