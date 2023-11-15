Курс евро на Московской бирже опустился ниже 97 рублей впервые с 5 июля

На Московской бирже курс евро впервые с 5 июля текущего года опустился ниже 97 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

По информации на 12:21 по московскому времени, евро снизился до 96,96 рубля. Доллар же опустился до 89,37 рубля, а юань был на отметке 12,32 рубля.