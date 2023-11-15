Регион

Уведомления отключены

15 ноября, 09:37

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 97 рублей впервые с 5 июля

На Московской бирже курс евро впервые с 5 июля текущего года опустился ниже 97 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

По информации на 12:21 по московскому времени, евро снизился до 96,96 рубля. Доллар же опустился до 89,37 рубля, а юань был на отметке 12,32 рубля.

А ранее в среду, 15 ноября, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опускался ниже 90 рублей. Это произошло впервые с 27 июля нынешнего года.

Определился новый уровень курса рубля: О чём сигнализирует доклад Центробанка

Определился новый уровень курса рубля: О чём сигнализирует доклад Центробанка

Обложка ©

ТАСС / Софья Сандурская

Наталья Исакова
  • Новости
  • Валюта
  • Экономика РФ
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров