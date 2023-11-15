Курс евро на Московской бирже опустился ниже 97 рублей впервые с 5 июля
На Московской бирже курс евро впервые с 5 июля текущего года опустился ниже 97 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.
По информации на 12:21 по московскому времени, евро снизился до 96,96 рубля. Доллар же опустился до 89,37 рубля, а юань был на отметке 12,32 рубля.
А ранее в среду, 15 ноября, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опускался ниже 90 рублей. Это произошло впервые с 27 июля нынешнего года.
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ТАСС / Софья Сандурская