Стало известно о новых жертвах "форельного короля" Иркутска, платившего школьницам за секс

Количество жертв обвиняемого в сексе с несовершеннолетними за деньги экс-гендиректора "Иркутской форели" Виталия Андриянова возросло до пяти. Об этом сообщает SHOT.

Как пишет телеграм-канал, в деле 53-летнего основателя одной из крупнейших компаний-производителей радужной форели в Иркутской области всплыло три новых эпизода. По версии следователей, Виталий Андриянов с июля 2022 по февраль 2023 года спал с 16-летней девятиклассницей, которой платил от двух тысяч рублей за каждый "вызов". С августа 2021 по декабрь 2022 года у мужчины для этих целей была 17-летняя одиннадцатиклассница, а с октября 2018-го по декабрь 2019-го — другая 16-летняя девушка. Финансовое вознаграждение у всех было аналогичным.