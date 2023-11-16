Стало известно о новых жертвах "форельного короля" Иркутска, платившего школьницам за секс
Против экс-главы "Иркутской форели" завели новое дело из-за секса со школьницами
Бывший генеральный директор "Иркутской форели" Виталий Андриянов на рыбалке. Обложка © ok.ru / Виталий Андриянов
Количество жертв обвиняемого в сексе с несовершеннолетними за деньги экс-гендиректора "Иркутской форели" Виталия Андриянова возросло до пяти. Об этом сообщает SHOT.
Как пишет телеграм-канал, в деле 53-летнего основателя одной из крупнейших компаний-производителей радужной форели в Иркутской области всплыло три новых эпизода. По версии следователей, Виталий Андриянов с июля 2022 по февраль 2023 года спал с 16-летней девятиклассницей, которой платил от двух тысяч рублей за каждый "вызов". С августа 2021 по декабрь 2022 года у мужчины для этих целей была 17-летняя одиннадцатиклассница, а с октября 2018-го по декабрь 2019-го — другая 16-летняя девушка. Финансовое вознаграждение у всех было аналогичным.
Напомним, ранее Лайф писал, что "форельный король" Иркутска несколько лет занимался сексом за деньги со школьницами. Правоохранители вышли на бизнесмена после жалоб родителей двух девушек из Иркутска и Ангарска. По их словам, несколько лет назад Андриянов периодически приглашал их в гости и платил за это не менее двух тысяч рублей. Тогда на мужчину возбудили дело по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Теперь же к нему добавились три новых дела по статье "Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего". Бывшему предпринимателю грозит до шести лет колонии.