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16 ноября, 04:48

Стало известно о новых жертвах "форельного короля" Иркутска, платившего школьницам за секс

Против экс-главы "Иркутской форели" завели новое дело из-за секса со школьницами

<p>Бывший генеральный директор "Иркутской форели" Виталий Андриянов на рыбалке. Обложка © ok.ru / Виталий Андриянов</p>

Бывший генеральный директор "Иркутской форели" Виталий Андриянов на рыбалке. Обложка © ok.ru / Виталий Андриянов

Количество жертв обвиняемого в сексе с несовершеннолетними за деньги экс-гендиректора "Иркутской форели" Виталия Андриянова возросло до пяти. Об этом сообщает SHOT.

Как пишет телеграм-канал, в деле 53-летнего основателя одной из крупнейших компаний-производителей радужной форели в Иркутской области всплыло три новых эпизода. По версии следователей, Виталий Андриянов с июля 2022 по февраль 2023 года спал с 16-летней девятиклассницей, которой платил от двух тысяч рублей за каждый "вызов". С августа 2021 по декабрь 2022 года у мужчины для этих целей была 17-летняя одиннадцатиклассница, а с октября 2018-го по декабрь 2019-го — другая 16-летняя девушка. Финансовое вознаграждение у всех было аналогичным.

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Напомним, ранее Лайф писал, что "форельный король" Иркутска несколько лет занимался сексом за деньги со школьницами. Правоохранители вышли на бизнесмена после жалоб родителей двух девушек из Иркутска и Ангарска. По их словам, несколько лет назад Андриянов периодически приглашал их в гости и платил за это не менее двух тысяч рублей. Тогда на мужчину возбудили дело по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Теперь же к нему добавились три новых дела по статье "Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего". Бывшему предпринимателю грозит до шести лет колонии.

Никита Никонов
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