В России могут начать массово создавать площадки для собак

В регионах России могут начать массово создавать площадки для собак. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на поправки ко второму чтению правительственного законопроекта о регулировании вопросов комплексного развития территорий (КРТ).

Инициатива, предложенная членами Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, предполагает включение в КРТ площадок для собак и рекреационных зон.

"Уже накоплен определённый практический опыт в части реализации проектов КРТ, и стали очевидны проблемы и узкие места, которые нуждаются в дополнительном законодательном регулировании", — отметил автор поправок, первый зампред комитета Владимир Кошелев.

Также парламентарий считает, что в КРТ нужно включить другие социально значимые объекты, в том числе скверы, фонтаны, коворкинги, студии детского творчества.

Член Общественного совета Минстроя Артём Гебелев, комментируя данную инициативу, отметил, что в Москве сейчас на 13 тысяч жителей приходится всего одна площадка для выгула собак. А в ряде крупных городов с полумиллионным населением их и вовсе пять-семь. Желательно, чтобы одна такая площадка приходилась на две-три тысячи человек, полагает эксперт.