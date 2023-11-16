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16 ноября, 07:21

Сенатор Кастюкевич заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне фиксируется гуманитарная катастрофа, большая часть жителей покинула город. Об этом сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"Сейчас там всё очень и очень плохо. По сути, там гуманитарная катастрофа", — указал он в беседе с РИА "Новости".

Кастюкевич дополнил, что Киев оставил людей без еды, воды и медпомощи. Вместе с этим постоянно отключается электричество. По словам сенатора, Херсон почти опустел, там остались старики и маломобильные граждане.

"Но это наши люди, и я знаю, что они очень ждут нашего возвращения. Возвращения России в русский город Херсон", — добавил сенатор.

В Херсонской области комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00

В Херсонской области комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00

А ранее сообщалось, что назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что из ряда населённых пунктов в подконтрольной части региона будут принудительно вывезены семьи с детьми. Однако глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что эвакуация детей — лишь отвлекающий манёвр Киева.

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ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Дарья Нарыкова
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