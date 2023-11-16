Сенатор Кастюкевич заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне
В подконтрольном Киеву Херсоне фиксируется гуманитарная катастрофа, большая часть жителей покинула город. Об этом сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
"Сейчас там всё очень и очень плохо. По сути, там гуманитарная катастрофа", — указал он в беседе с РИА "Новости".
Кастюкевич дополнил, что Киев оставил людей без еды, воды и медпомощи. Вместе с этим постоянно отключается электричество. По словам сенатора, Херсон почти опустел, там остались старики и маломобильные граждане.
"Но это наши люди, и я знаю, что они очень ждут нашего возвращения. Возвращения России в русский город Херсон", — добавил сенатор.
А ранее сообщалось, что назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что из ряда населённых пунктов в подконтрольной части региона будут принудительно вывезены семьи с детьми. Однако глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что эвакуация детей — лишь отвлекающий манёвр Киева.
ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka