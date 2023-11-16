Сенатор Кастюкевич заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне фиксируется гуманитарная катастрофа, большая часть жителей покинула город. Об этом сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"Сейчас там всё очень и очень плохо. По сути, там гуманитарная катастрофа", — указал он в беседе с РИА "Новости".

Кастюкевич дополнил, что Киев оставил людей без еды, воды и медпомощи. Вместе с этим постоянно отключается электричество. По словам сенатора, Херсон почти опустел, там остались старики и маломобильные граждане.