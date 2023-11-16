Кремль не исключает ответных шагов на санкции Праги против российской загрансобственности

В Кремле сочли неприемлемыми санкции Чехии против заграничной собственности России. Об этом в беседе с журналистами в четверг, 16 ноября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что такая позиция противоречит международному праву и в результате таких противозаконных решений все объекты в собственности России в Праге оказались под угрозой.

"Такая глубоко антироссийская позиция чешских властей, конечно, вызывает абсолютное недоумение, мы категорически отвергаем такую позицию, не приемлем её", — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, сейчас российская сторона анализирует ситуацию, с тем чтобы как-то минимизировать риски. В частности, Кремль не исключает ответных шагов на санкции Праги против предприятия "Госзагрансобственность".

"Надо проанализировать, что здесь есть у чехов", — добавил он.