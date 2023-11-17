На следующей неделе рубль выйдет на принципиально новый уровень: Как изменился прогноз курса валют Курс рубля вырос так стремительно, что опередил даже самые смелые прогнозы. Многие задаются вопросом, что происходит на валютном рынке: кратковременная коррекция или продолжение падения курса доллара. Какие события грядут на будущей неделе и сколько будет стоить рубль 16 ноября, 22:41 На следующей неделе курс рубля может достичь новой важной отметки. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Чем интересны новые тренды на валютном рынке

Шестую неделю подряд рубль торгуется в плюсе по отношению к основным валютам. За этот период курс доллара снизился на 11,28%, до 89,10 рубля, курс евро — на 8,62%, до 96,64, а курс юаня — на 10,72%, до 12,61. И только на этой неделе курсы валют пробили ключевые отметки, подтвердив перелом нисходящего тренда по рублю.

— Основными факторами укрепления российской валюты по-прежнему остаются высокие ставки ЦБ России, ожидание дальнейшего повышения ключевой ставки до 16% годовых, введение обязательной продажи экспортной выручки в валюте и ослабление доллара. Временными поддерживающими факторами выступают налоговый период и периоды восстановления цен на нефть. Сейчас баррель Brent стоит 80,31 доллара и цена рискует опуститься до 78,30. Давление на нефтяной рынок исходит из-за неоднозначной статистики в США и Китае, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Поддержку курсу рубля оказывают в том числе меры Центробанка. Фото © Shutterstock

Позитивные новости пришли и от Еврокомиссии. Она улучшила прогноз ВВП России на 2023 год до 2% роста после ожидавшегося ранее спада на 0,9%. Однако эксперты отмечают, что добровольные ограничения добычи нефти и проблемы с экспортом газа будут сдерживать восстановление экономики. Инфляция в России, по прогнозам ЕК, в 2023 году составит 6%. Затем она будет постепенно снижаться благодаря мерам ЦБ до 4,6% в 2024 году и 4% в 2025-м.

Владислав Антонов обратил внимание, что внутренние, внешние и технические факторы сейчас на стороне покупателей. Как только доллар нащупает свежую точку опоры, можно будет рассчитать новый торговый диапазон до конца года. Сейчас дисбаланс между спросом и предложением вызван президентским указом об обязательной продаже валютной выручки.

Напомним, Правительство России приняло решение об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами в соответствии с указом президента Владимира Путина от 11 октября. Экспортёрам требуется в течение 60 дней зачислять не менее 80% полученной иностранной валюты на свои счета в российских банках. В период двух недель они должны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки.

— На данный момент рубль демонстрирует сильное укрепление, превосходящее ожидания. Мы считаем, что дело в следующих факторах. Во-первых, это продажа валютной выручки экспортёрами, это один из важнейших факторов, возможно, на данный момент основной. Также повышение ключевой ставки очень позитивно влияет на рубль. А недавнее заявление зампреда ЦБ о том, что ставка может быть ещё повышена, ещё больше поддержало рынок, — отметил руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекса" Александр Шнейдерман.

22 ноября выйдут протоколы заседания ФРС США. В Соединённых Штатах следующая неделя короткая из-за национального праздника – Дня благодарения. Соответственно, волатильность на глобальном валютном рынке может оказаться низкой. На этот момент обратил внимание Владислав Антонов.

— Из важных событий можно выделить очередные еженедельные данные Росстата по инфляции. Её дальнейшее замедление, отмеченное вчера у недельного показателя, способно увеличить вероятность торможения процесса повышения ЦБ ключевой ставки и приблизить начало её снижения, — отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

В какой диапазон выйдет курс рубля на следующей неделе

Продавцам долларов удалось закрепиться ниже 90 рублей. Сейчас они нацелены двигаться к уровню 86. Объём продаж доллара увеличился после пробоя уровня 91,50. Евро по инерции может достичь 92 рублей к концу следующей недели, а юань — 11,95. Такой прогноз сделал Владислав Антонов.

— Приближается очередной налоговый период. Хотя пик фискальных платежей приходится на начало последней недели ноября, всё больше компаний будут заранее продавать валюту, опасаясь, что её курс ещё сильнее снизится по отношению к рублю. Поэтому вероятно продолжение умеренного подорожания рубля на краткосрочном горизонте. На следующей неделе доллар может проверить на прочность уровень 88 рублей, евро — 95,5, юань — 12,15, — рассказал Дмитрий Бабин.

Авторы Нина Важдаева