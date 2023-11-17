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На следующей неделе рубль выйдет на принципиально новый уровень: Как изменился прогноз курса валют

Курс рубля вырос так стремительно, что опередил даже самые смелые прогнозы. Многие задаются вопросом, что происходит на валютном рынке: кратковременная коррекция или продолжение падения курса доллара. Какие события грядут на будущей неделе и сколько будет стоить рубль

16 ноября, 22:41
<p>На следующей неделе курс рубля может достичь новой важной отметки. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо</p>

На следующей неделе курс рубля может достичь новой важной отметки. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Чем интересны новые тренды на валютном рынке

Шестую неделю подряд рубль торгуется в плюсе по отношению к основным валютам. За этот период курс доллара снизился на 11,28%, до 89,10 рубля, курс евро — на 8,62%, до 96,64, а курс юаня — на 10,72%, до 12,61. И только на этой неделе курсы валют пробили ключевые отметки, подтвердив перелом нисходящего тренда по рублю.

— Основными факторами укрепления российской валюты по-прежнему остаются высокие ставки ЦБ России, ожидание дальнейшего повышения ключевой ставки до 16% годовых, введение обязательной продажи экспортной выручки в валюте и ослабление доллара. Временными поддерживающими факторами выступают налоговый период и периоды восстановления цен на нефть. Сейчас баррель Brent стоит 80,31 доллара и цена рискует опуститься до 78,30. Давление на нефтяной рынок исходит из-за неоднозначной статистики в США и Китае, рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Поддержку курсу рубля оказывают в том числе меры Центробанка. Фото © Shutterstock

Поддержку курсу рубля оказывают в том числе меры Центробанка. Фото © Shutterstock

Позитивные новости пришли и от Еврокомиссии. Она улучшила прогноз ВВП России на 2023 год до 2% роста после ожидавшегося ранее спада на 0,9%. Однако эксперты отмечают, что добровольные ограничения добычи нефти и проблемы с экспортом газа будут сдерживать восстановление экономики. Инфляция в России, по прогнозам ЕК, в 2023 году составит 6%. Затем она будет постепенно снижаться благодаря мерам ЦБ до 4,6% в 2024 году и 4% в 2025-м.

Владислав Антонов обратил внимание, что внутренние, внешние и технические факторы сейчас на стороне покупателей. Как только доллар нащупает свежую точку опоры, можно будет рассчитать новый торговый диапазон до конца года. Сейчас дисбаланс между спросом и предложением вызван президентским указом об обязательной продаже валютной выручки.

Напомним, Правительство России приняло решение об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами в соответствии с указом президента Владимира Путина от 11 октября. Экспортёрам требуется в течение 60 дней зачислять не менее 80% полученной иностранной валюты на свои счета в российских банках. В период двух недель они должны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки.

— На данный момент рубль демонстрирует сильное укрепление, превосходящее ожидания. Мы считаем, что дело в следующих факторах. Во-первых, это продажа валютной выручки экспортёрами, это один из важнейших факторов, возможно, на данный момент основной. Также повышение ключевой ставки очень позитивно влияет на рубль. А недавнее заявление зампреда ЦБ о том, что ставка может быть ещё повышена, ещё больше поддержало рынок, — отметил руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекса" Александр Шнейдерман.

22 ноября выйдут протоколы заседания ФРС США. В Соединённых Штатах следующая неделя короткая из-за национального праздника – Дня благодарения. Соответственно, волатильность на глобальном валютном рынке может оказаться низкой. На этот момент обратил внимание Владислав Антонов.

Из важных событий можно выделить очередные еженедельные данные Росстата по инфляции. Её дальнейшее замедление, отмеченное вчера у недельного показателя, способно увеличить вероятность торможения процесса повышения ЦБ ключевой ставки и приблизить начало её снижения, отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Вклад или биржа: откуда пора забирать сбережения

Вклад или биржа: откуда пора забирать сбережения

В какой диапазон выйдет курс рубля на следующей неделе

Продавцам долларов удалось закрепиться ниже 90 рублей. Сейчас они нацелены двигаться к уровню 86. Объём продаж доллара увеличился после пробоя уровня 91,50. Евро по инерции может достичь 92 рублей к концу следующей недели, а юань — 11,95. Такой прогноз сделал Владислав Антонов.

— Приближается очередной налоговый период. Хотя пик фискальных платежей приходится на начало последней недели ноября, всё больше компаний будут заранее продавать валюту, опасаясь, что её курс ещё сильнее снизится по отношению к рублю. Поэтому вероятно продолжение умеренного подорожания рубля на краткосрочном горизонте. На следующей неделе доллар может проверить на прочность уровень 88 рублей, евро — 95,5, юань — 12,15, рассказал Дмитрий Бабин.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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