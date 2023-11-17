День участкового полиции: История праздника и интересные факты о профессии

Сергей Безруков создал на экране незабываемый образ участкового из глубинки. Кадр из сериала "Участок" (2003 год) / © Первый канал

День участковых уполномоченных полиции — это ещё один праздник людей в погонах, который отмечается в середине ноября. Какого числа день участкового, какова его история, а также многое другое об особенностях профессии читайте на Life.ru.

Представитель полиции Российской Федерации, выполняющий обязанности на определённой территории, основная задача которого заключается в обеспечении безопасности и защите прав жителей данного района, — это участковый, который тоже имеет свой профессиональный праздник. 17 ноября его отпразднуют более 54 тысяч участковых уполномоченных полиции (УУП) по всей стране, а также ветераны службы и стажёры, проходящие обучение. Давайте же узнаем, какую историю имеет этот праздник и что можно подарить участковому.

Когда отмечают День участкового

В России День участкового отмечается 17 ноября, дата фиксированная и от дня недели не зависит. К слову, это уже 22-й раз, когда праздник пройдёт на официальном уровне.

История праздника

Дата 17 ноября для праздника выбрана руководством МВД России в связи с тем, что в этот день в 1923 году Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена "Инструкция участковому надзирателю". Этот нормативный правовой документ положил начало формированию института участковых в советской милиции.



13 февраля 1930 года эти сотрудники были переименованы в участковых инспекторов милиции, а 29 декабря 2000-го — в участковых уполномоченных милиции. В 2011-м была введена новая должность — участковый уполномоченный полиции. Права и обязанности этих работников остались прежними.

Вместе с последними изменениями поменялось и название праздника, но его цель осталась той же — пропаганда службы УУП, передача традиций её работы и распространение положительного опыта среди сотрудников и населения.

Сами же участковые, а точнее — сотрудники, должности которых стали их прародителями, появились ещё раньше. Началось всё с создания самого МВД.

В 1802 году в России было создано Министерство внутренних дел, а функции участковых выполняли различные должностные лица. Затем 25 декабря 1862 года были приняты "Временные правила об устройстве полиции в городах и уездах губернии", что привело к открытию новых полицейских органов и созданию новых должностей.

Города были разделены на участки и поручены приставам, которые делегировали свои полномочия околоточным надзирателям. Они должны были быть старше 25 лет, иметь крепкое телосложение, образование и льготы.