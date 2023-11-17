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День участкового полиции: История праздника и интересные факты о профессии

День участковых уполномоченных полиции — это ещё один праздник людей в погонах, который отмечается в середине ноября. Какого числа день участкового, какова его история, а также многое другое об особенностях профессии читайте на Life.ru.

16 ноября, 21:01
<p>Сергей Безруков создал на экране незабываемый образ участкового из глубинки. Кадр из сериала "Участок" (2003 год) / © Первый канал</p>

Сергей Безруков создал на экране незабываемый образ участкового из глубинки. Кадр из сериала "Участок" (2003 год) / © Первый канал

Представитель полиции Российской Федерации, выполняющий обязанности на определённой территории, основная задача которого заключается в обеспечении безопасности и защите прав жителей данного района, — это участковый, который тоже имеет свой профессиональный праздник. 17 ноября его отпразднуют более 54 тысяч участковых уполномоченных полиции (УУП) по всей стране, а также ветераны службы и стажёры, проходящие обучение. Давайте же узнаем, какую историю имеет этот праздник и что можно подарить участковому.

Когда отмечают День участкового

В России День участкового отмечается 17 ноября, дата фиксированная и от дня недели не зависит. К слову, это уже 22-й раз, когда праздник пройдёт на официальном уровне.

Кто такой участковый полиции? / Права и обязанности участкового. Видео © YouTube / Корнев и Партнёры

История праздника

Дата 17 ноября для праздника выбрана руководством МВД России в связи с тем, что в этот день в 1923 году Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена "Инструкция участковому надзирателю". Этот нормативный правовой документ положил начало формированию института участковых в советской милиции.

13 февраля 1930 года эти сотрудники были переименованы в участковых инспекторов милиции, а 29 декабря 2000-го — в участковых уполномоченных милиции. В 2011-м была введена новая должность — участковый уполномоченный полиции. Права и обязанности этих работников остались прежними.

Вместе с последними изменениями поменялось и название праздника, но его цель осталась той же — пропаганда службы УУП, передача традиций её работы и распространение положительного опыта среди сотрудников и населения.

Сами же участковые, а точнее — сотрудники, должности которых стали их прародителями, появились ещё раньше. Началось всё с создания самого МВД.

В 1802 году в России было создано Министерство внутренних дел, а функции участковых выполняли различные должностные лица. Затем 25 декабря 1862 года были приняты "Временные правила об устройстве полиции в городах и уездах губернии", что привело к открытию новых полицейских органов и созданию новых должностей.

Города были разделены на участки и поручены приставам, которые делегировали свои полномочия околоточным надзирателям. Они должны были быть старше 25 лет, иметь крепкое телосложение, образование и льготы.

Особенности профессии участкового

У любой профессии есть свои особенности, и участковый не исключение. Давайте разберёмся с некоторыми интересными аспектами службы этих сотрудников МВД.

"Наша служба и опасна, и трудна": Сотрудники МВД отмечают профессиональный праздник

"Наша служба и опасна, и трудна": Сотрудники МВД отмечают профессиональный праздник

Почему участковые ходят по квартирам

Участковый может прийти к вам домой по нескольким причинам.

  1. Поддержание общественного порядка. Участковый имеет право проверять квартиры, чтобы обнаружить запрещённые предметы, такие как наркотики и оружие, и препятствовать возможным преступлениям, обеспечивая безопасность жителей района.
  2. Обеспечение регистрации и учёта граждан. Участковый проверяет квартиры, чтобы узнать, где фактически проживают граждане, обеспечивая актуальные данные о населении в районе и помогая в осуществлении государственной регистрации и учёта граждан.
  3. Проведение профилактической работы. Участковый проверяет квартиры, чтобы предотвратить правонарушения, посещает жителей района для общения, дачи рекомендаций и советов по правильному поведению, а также для укрепления дружелюбной атмосферы в соседстве и предотвращения конфликтов.
День участковых уполномоченных полиции, или День участкового, отмечают в России ежегодно 17 ноября. Фото © Агентство "Москва"

День участковых уполномоченных полиции, или День участкового, отмечают в России ежегодно 17 ноября. Фото © Агентство "Москва"

Участковый может быть вызван по различным причинам, однако при прибытии в квартиру он будет действовать в соответствии с законом. Участковый имеет право войти в жилище только с согласия его владельца или на основании судебного решения.

Что делает участковый полиции

Участковый уполномоченный — это сотрудник полиции, ответственный за обеспечение безопасности и защиту прав граждан на определённой территории.

Его главная задача — предотвращение преступлений и разрешение конфликтов в районе, за который он отвечает. Уполномоченный должен прибыть на вызов, выявить нарушение закона, провести беседу и установить факт преступления.

Какое звание у участкового

Должности участкового уполномоченного соответствуют звания от младшего лейтенанта до капитана полиции, а старшего участкового — до майора. В некоторых случаях на эту должность назначаются работники без офицерского звания (сержант, прапорщик) или подполковники с других должностей.

Один день из жизни участкового уполномоченного полиции. Видео © YouTube / Истра.РФ

Что подарить участковому

На профессиональный праздник хорошим решением будет подарить что-то связанное со службой. Вот несколько примеров.

  • Штоф для спиртных напитков. Такой подарок (да ещё и с эмблемой подразделения) станет оригинальным и символическим знаком внимания в день профессионального праздника участковых сотрудников полиции.
  • Аксессуары. Кожаный ремень, визитница, или портмоне станет памятным и практичным презентом. На такой аксессуар можно нанести оттиск или гравировку, что будет напоминать о дарителе.
  • Портрет. Фотопортрет на холсте станет отличным сюрпризом к празднику. Виновник торжества удивится, если он будет изображён в виде полководца, императора или генерала.
  • Военная энциклопедия. Военная энциклопедия в подарочном издании станет прекрасным презентом к празднику. Такая книга украсит домашнюю библиотеку и позволит разнообразить досуг.
Авторы
Андрей Ананьев
Андрей Ананьев

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