Самолёты ВКС РФ пролетели над Баренцевым, Норвежским и Чёрным морями

Самолёты дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили плановые полёты над нейтральными водами акватории Баренцева, Норвежского и Чёрного морей. Как отметили в Министерстве обороны РФ, в мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Ту-160 и Ту-22M3 пролетели над Баренцевым, Норвежским и Чёрным морями. Видео © Telegram / Минобороны России

При этом наиболее продолжительный полёт длился более 13 часов, а эти воздушные суда сопровождали истребители Су-30СМ и МиГ-31 ВКС и авиации Северного флота. Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что все полёты выполнены согласно международным правилам использования воздушного пространства.

"Лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана", — добавил он.