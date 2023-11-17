Соединённые Штаты оказались не готовы к цивилизованной дипломатии на равных началах, поэтому период их председательства в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) выдался "крайне непростым". Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.

"Естественно, думаю, это секрет Полишинеля, что текущий период председательства, приближающийся к своему завершению, был крайне непростым. Американцы предсказуемо, и это уже стало их фирменным знаком, оказались не готовы к цивилизованной дипломатии, то есть разговору на равных, поиску единого знаменателя", — приводит слова дипломата РИА "Новости".

В 2024 году председательство в АТЭС перейдёт в Перу. 31-й саммит организации пройдёт в городе Куско. Россия председательствовала в организации в 2012 году, тогда саммит состоялся во Владивостоке.