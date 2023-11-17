Киеву главное — наворовать денег и прогулять их с размахом, а человеческие жертвы для властей неважны, заявил Амир Хамитов — депутат Госдумы — в беседе с Лайфом. По его словам, враньё, прикрытое возгласами о невинно пострадавших, уже не сработает, так как в СМИ слишком много доказательств беззакония украинских властей.

"То, что долгое время удавалось прикрывать воплями о "безвинно пострадавших" и "нуждающихся в помощи", наконец-то выплыло на поверхность. Это было неизбежно: такая масштабная ложь не могла "работать" всё время. Теперь всему миру открылось истинное лицо сегодняшнего Киева: главное — наворовать побольше денег, прогулять их с размахом, а дальше — хоть трава не расти. Их не интересуют ни человеческие жертвы, ни будущее собственной страны" Амир Хамитов Депутат Госдумы

Парламентарий отметил, что теперь станет меньше голосов "аналитиков", которые предрекают России скорый конец. Они озадачены, так как в СМИ с каждым днём всплывает всё больше инцидентов беспредела, творящегося на Украине. По словам Хамитова, такие случаи беззакония уже не получится списать на "кремлёвскую пропаганду". А те, кто с самого начала знал правду, не удивлены: они понимают, что всё идёт к печальному для Киева итогу — краху украинского режима, не способного решить ни одной задачи, касающейся жизни и благополучия собственного народа.