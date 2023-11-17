Песков обещал сообщить, будет ли Путин участвовать в съезде "Единой России"

Напомним, съезд "Единой России" пройдёт в Москве 17 декабря. Место для его проведения выбрано знаковое — площадка выставки "Россия" на ВДНХ. Как подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак, сегодня выставка "Россия" — это то место, где собрано воедино то, чем наша страна гордится, то, во что мы верим, и то, к чему стремимся.