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17 ноября, 15:00

Песков обещал сообщить, будет ли Путин участвовать в съезде "Единой России"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не стал сообщать, примет ли российский лидер Владимир Путин участие в грядущем съезде "Единой России".

"Мы своевременно сообщим", — сказал представитель Кремля.

Медведев: "Единая Россия" продолжит выполнять обещания в рамках своей программы

Медведев: "Единая Россия" продолжит выполнять обещания в рамках своей программы

Напомним, съезд "Единой России" пройдёт в Москве 17 декабря. Место для его проведения выбрано знаковое — площадка выставки "Россия" на ВДНХ. Как подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак, сегодня выставка "Россия" — это то место, где собрано воедино то, чем наша страна гордится, то, во что мы верим, и то, к чему стремимся.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Михаил Воскресенский

Александра Вишнякова
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