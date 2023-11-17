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17 ноября, 16:07

Путину понравилась идея депутатов ограничить использование англицизмов

Президент России Владимир Путин пообещал поддержать законопроект об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве. Речь об этом в пятницу, 17 ноября, зашла на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

О том, что такой законопроект подготовлен, президенту рассказала один из его соавторов, председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

"Конечно, поддержим ваш законопроект", пообещал ей глава государства, добавив, что пока не знаком с деталями.

"Сoffee", "fresh" и "sale" вне закона: В Госдуму внесли проект о вывесках на русском

"Сoffee", "fresh" и "sale" вне закона: В Госдуму внесли проект о вывесках на русском

Напомним, что в конце октября законопроект по борьбе с англицизмами в русском языке был внесён в Госдуму. Если документ примут, в России станет невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как, например, coffee, fresh, sale, shop, open.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Марина Калегина
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