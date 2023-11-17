Путину понравилась идея депутатов ограничить использование англицизмов

Президент России Владимир Путин пообещал поддержать законопроект об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве. Речь об этом в пятницу, 17 ноября, зашла на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

О том, что такой законопроект подготовлен, президенту рассказала один из его соавторов, председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

"Конечно, поддержим ваш законопроект", — пообещал ей глава государства, добавив, что пока не знаком с деталями.