Путину понравилась идея депутатов ограничить использование англицизмов
Президент России Владимир Путин пообещал поддержать законопроект об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве. Речь об этом в пятницу, 17 ноября, зашла на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
О том, что такой законопроект подготовлен, президенту рассказала один из его соавторов, председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
"Конечно, поддержим ваш законопроект", — пообещал ей глава государства, добавив, что пока не знаком с деталями.
Напомним, что в конце октября законопроект по борьбе с англицизмами в русском языке был внесён в Госдуму. Если документ примут, в России станет невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как, например, coffee, fresh, sale, shop, open.
ТАСС / POOL / Павел Бедняков