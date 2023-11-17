В Британии восприняли полёт Ту-160 ВКС РФ как предупреждение Путина из-за Украины
Daily Express: Путин предупредил Лондон, направив Ту-160 к северу от Британии
Пролёт стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России является предупреждением Западу в целом и Британии в частности из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Daily Express.
"Полёт к северу от Британских островов можно рассматривать как устрашающий шаг <…> на фоне продолжающегося конфликта на Украине", — сказано в публикации издания.
При этом авторы материала уточнили, что такие пролёты являются частью стандартных учений для экипажей Ту-160 и Ту-22М3. Минобороны РФ организует их на регулярной основе.
Ранее Лайф сообщал о том, что истребитель ВКС РФ Су-27 отогнал два бомбардировщика США от российской границы над Балтикой. По данным Минобороны России, экипаж идентифицировал воздушные цели как два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Rockwell B-1В Lancer.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ