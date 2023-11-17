В Британии восприняли полёт Ту-160 ВКС РФ как предупреждение Путина из-за Украины

Пролёт стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России является предупреждением Западу в целом и Британии в частности из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Daily Express.

"Полёт к северу от Британских островов можно рассматривать как устрашающий шаг <…> на фоне продолжающегося конфликта на Украине", — сказано в публикации издания.

При этом авторы материала уточнили, что такие пролёты являются частью стандартных учений для экипажей Ту-160 и Ту-22М3. Минобороны РФ организует их на регулярной основе.