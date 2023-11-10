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10 ноября, 17:53

В США стартовали лётные испытания новейшего стратегического бомбардировщика

Пентагон заявил о старте лётных испытаний новейшего бомбардировщика B-21 Raider

<p>Стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider. Обложка © ТАСС / AP / Marcio Jose Sanchez</p>

Стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider. Обложка © ТАСС / AP / Marcio Jose Sanchez

Военно-воздушные силы США начали лётные испытания стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Об этом заявила официальный представитель ВВС Штатов Энн Стефанек.

"Лётные испытания — важный шаг в кампании по тестированию, которую проводят Испытательный центр ВВС и Объединённая испытательная группа B-21 412-го испытательного крыла, чтобы гарантировать устойчивость, дальность полёта и ударную мощь [бомбардировщика]", — приводит её слова РИА "Новости".

Стефанек пояснила, что гарантия высоких характеристик бомбардировщика необходима для сдерживания агрессии и атак против Америки и её партнёров.

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Лайф напоминает, что новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider США презентовали впервые за 30 лет в декабре 2022 года. Военный самолёт разрабатывается корпорацией Northrop Grumman.

Никита Осипов
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