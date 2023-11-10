В США стартовали лётные испытания новейшего стратегического бомбардировщика

Военно-воздушные силы США начали лётные испытания стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Об этом заявила официальный представитель ВВС Штатов Энн Стефанек.

"Лётные испытания — важный шаг в кампании по тестированию, которую проводят Испытательный центр ВВС и Объединённая испытательная группа B-21 412-го испытательного крыла, чтобы гарантировать устойчивость, дальность полёта и ударную мощь [бомбардировщика]", — приводит её слова РИА "Новости".

Стефанек пояснила, что гарантия высоких характеристик бомбардировщика необходима для сдерживания агрессии и атак против Америки и её партнёров.