В США стартовали лётные испытания новейшего стратегического бомбардировщика
Пентагон заявил о старте лётных испытаний новейшего бомбардировщика B-21 Raider
Стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider. Обложка © ТАСС / AP / Marcio Jose Sanchez
Военно-воздушные силы США начали лётные испытания стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Об этом заявила официальный представитель ВВС Штатов Энн Стефанек.
"Лётные испытания — важный шаг в кампании по тестированию, которую проводят Испытательный центр ВВС и Объединённая испытательная группа B-21 412-го испытательного крыла, чтобы гарантировать устойчивость, дальность полёта и ударную мощь [бомбардировщика]", — приводит её слова РИА "Новости".
Стефанек пояснила, что гарантия высоких характеристик бомбардировщика необходима для сдерживания агрессии и атак против Америки и её партнёров.
Лайф напоминает, что новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider США презентовали впервые за 30 лет в декабре 2022 года. Военный самолёт разрабатывается корпорацией Northrop Grumman.