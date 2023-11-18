Названы три типа женщин, от которых мужчины бегут, сверкая пятками

Далеко не все представительницы прекрасного пола в силу своего характера притягивают внимание мужчин. Некоторые типы женщин буквально вынуждают ухажёров сверкать пятками. О ком идёт речь, рассказала клинический психолог Полина Токарева.

"Самый часто встречающийся тип — это женщины, которые боятся мужчин. Как правило, это взятые от матери установки, что мужчина — это непременно тиран, деспот, насильник и вообще исчадие ада. Эти женщины бессознательно сами избегают мужчин, и, соответственно, они для мужчин скорее незаметны", — поделилась специалист.

Аналогично сильный пол относится и к тем, кто хочет как можно быстрее выйти замуж из-за боязни остаться одинокой. От таких женщин исходит внутренняя тревога, которая и отпугивает кавалеров. Ещё мужчины не жалуют особ, живущих мечтами с завышенными ожиданиями.

"Мужчины избегают отношений с женщинами-фантазёрками, которые существуют в своём придуманном мире, которые начитались женских романов и насмотрелись красивых сериалов и ждут от мужчин того, что априори они дать не могут", — поделилась Токарева в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".