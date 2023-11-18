Омские школьники пожаловались на камеру видеонаблюдения в мужском туалете

Администрация гимназии № 9 в Омске нашла необычное решение проблемы вандализма среди учащихся. Как пишет "Омск-информ", в мужском туалете прямо под потолком появилась камера видеонаблюдения. На опубликованном в Сети видео — негодование подростка на сей счёт.

Омские школьники возмутились камере видеонаблюдения в мужском туалете. Видео © Telegram / "Омск Live"

Однако, как пояснила директор гимназии, камера ненастоящая и является лишь муляжом. Тем не менее пользователи социальных сетей не оценили такие меры безопасности.