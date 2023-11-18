Регион

Уведомления отключены

18 ноября, 12:11

Омские школьники пожаловались на камеру видеонаблюдения в мужском туалете

Администрация гимназии № 9 в Омске нашла необычное решение проблемы вандализма среди учащихся. Как пишет "Омск-информ", в мужском туалете прямо под потолком появилась камера видеонаблюдения. На опубликованном в Сети видео — негодование подростка на сей счёт.

Омские школьники возмутились камере видеонаблюдения в мужском туалете. Видео © Telegram / "Омск Live"

Однако, как пояснила директор гимназии, камера ненастоящая и является лишь муляжом. Тем не менее пользователи социальных сетей не оценили такие меры безопасности.

В Томске ученик перепугал всю школу взорвавшимся в рюкзаке аккумулятором для вейпа

В Томске ученик перепугал всю школу взорвавшимся в рюкзаке аккумулятором для вейпа

Не менее креативными оказались и новосибирские педагоги. Там из-за распространения вейпинга среди учеников их начали обыскивать в туалетах.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • Общество
  • Омская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров