Названа причина смерти актрисы из "А зори здесь тихие"

70-летняя народная артистка умерла после продолжительной болезни. Однако какой именно недуг имеется в виду, не уточняется.

Как уже писал Лайф, Стрельцовой не стало 17 ноября. За свою карьеру она сыграла много ролей, но самые запоминающиеся — роли в таких постановках, как "Горе от ума" (Лиза), "А зори здесь тихие" (Галя Четвертак), "Дни Турбиных" (Юнкер).