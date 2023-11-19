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19 ноября, 05:19

Названа причина смерти актрисы из "А зори здесь тихие"

Причиной смерти актрисы из "А зори здесь тихие" Стрельцовой стала болезнь

<p>Татьяна Стрельцова. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/w/sov/336717/foto/765729/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Татьяна Стрельцова. Обложка © kino-teatr.ru

Причиной смерти актрисы расположенного в Бишкеке Русского театра драмы имени Ч. Айтматова Татьяны Стрельцовой стала болезнь. Это следует из некролога пресс-службы президента Киргизской Республики Садыра Жапарова.

70-летняя народная артистка умерла после продолжительной болезни. Однако какой именно недуг имеется в виду, не уточняется.

Умерла звезда "Улиц разбитых фонарей"

Умерла звезда "Улиц разбитых фонарей"

Как уже писал Лайф, Стрельцовой не стало 17 ноября. За свою карьеру она сыграла много ролей, но самые запоминающиеся — роли в таких постановках, как "Горе от ума" (Лиза), "А зори здесь тихие" (Галя Четвертак), "Дни Турбиных" (Юнкер).

Андрей Бражников
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