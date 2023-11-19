Названа причина смерти актрисы из "А зори здесь тихие"
Причиной смерти актрисы из "А зори здесь тихие" Стрельцовой стала болезнь
Татьяна Стрельцова. Обложка © kino-teatr.ru
Причиной смерти актрисы расположенного в Бишкеке Русского театра драмы имени Ч. Айтматова Татьяны Стрельцовой стала болезнь. Это следует из некролога пресс-службы президента Киргизской Республики Садыра Жапарова.
70-летняя народная артистка умерла после продолжительной болезни. Однако какой именно недуг имеется в виду, не уточняется.
Как уже писал Лайф, Стрельцовой не стало 17 ноября. За свою карьеру она сыграла много ролей, но самые запоминающиеся — роли в таких постановках, как "Горе от ума" (Лиза), "А зори здесь тихие" (Галя Четвертак), "Дни Турбиных" (Юнкер).