В Киевской области в результате взрыва повреждён объект инфраструктуры

Минувшей ночью в Киевской области в результате взрыва был повреждён объект инфраструктуры, сообщил в одной из социальных сетей глава региональной военной администрации Руслан Кравченко.

"В одном из районов повреждён объект инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет", — пишет он.

На месте происшествия возник пожар, он уже потушен. Сейчас там продолжают работать экстренные службы.