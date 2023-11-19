В Киевской области в результате взрыва повреждён объект инфраструктуры
Минувшей ночью в Киевской области в результате взрыва был повреждён объект инфраструктуры, сообщил в одной из социальных сетей глава региональной военной администрации Руслан Кравченко.
"В одном из районов повреждён объект инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет", — пишет он.
На месте происшествия возник пожар, он уже потушен. Сейчас там продолжают работать экстренные службы.
А вчера стало известно о возгорании объекта энергетической инфраструктуры в Одесской области. Пожар был оперативно потушен. Информации о пострадавших не было.
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