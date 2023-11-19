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19 ноября, 07:52

В Киевской области в результате взрыва повреждён объект инфраструктуры

Минувшей ночью в Киевской области в результате взрыва был повреждён объект инфраструктуры, сообщил в одной из социальных сетей глава региональной военной администрации Руслан Кравченко.

"В одном из районов повреждён объект инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет", — пишет он.

На месте происшествия возник пожар, он уже потушен. Сейчас там продолжают работать экстренные службы.

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А вчера стало известно о возгорании объекта энергетической инфраструктуры в Одесской области. Пожар был оперативно потушен. Информации о пострадавших не было.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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